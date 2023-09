Sainz, la testimonianza da brivido dopo il furto: cos’è successo

Terzo posto a Monza rovinato per Carlos Sainz, pilota della Ferrari protagonista di una spiacevole situazione.

Gara casalinga agrodolce per la Ferrari che durante il Gran Premio di Monza, andato in scena proprio lo scorso fine settimana, è riuscita ad aggiudicarsi il podio grazie allo spagnolo Carlos Sainz. Solo quarto posto, invece, per il compagno di scuderia Charles Leclerc.

Anche in terra brianzola Max Verstappen della Red Bull ha dimostrato di essere il vero pilota da battere. Il campione del mondo in carica, titolo che detiene da un paio d’anni, sembra essere l’erede designato di Luis Hamilton e ad oggi sembra che gli avversari possano gareggiare solo dal secondo posto in giù.

Nulla di fatto per la Ferrari che, nella classifica generale, occupa il quinto e sesto posto rispettivamente con lo spagnolo e il collega monegasco. Soddisfazione a metà per Sainz che è riuscito a tornare sul podio in quel di Monza ma che a fine gara è stato protagonista di un episodio che ha lasciato di sasso i sostenitori.

Paura per Sainz, il pilota della Ferrari derubato a Milano

Spavento per il pilota iberico delle monoposto nostrana che una volta terminati i propri impegni si è ritrovato per le vie di Milano ed è stato preso d’assalto da alcuni rapinatori. L’obiettivo dei malviventi è stato quello di sottrarre il prezioso orologio che il pilota portava al polso.

Tentativo andato a buon fine ma solo in un primo momento visto che Sainz non ha voluto ricoprire il ruolo di vittima in questa storia e si è messo ad inseguire i ladri con la speranza di poter riottenere il proprio accessorio di lusso. Non avrà vinto in pista ma lo sprint del pilota è stato fondamentale per riuscire a recuperare la refurtiva.

Grande solidarietà da parte dei presenti che non appena hanno capito la situazione sono partiti insieme a Sainz con la speranza di potergli dare una mano in questa vicenda. Un volta giunto il lieto fine, il ferrarista è poi corso sui propri social network dove ha voluto raccontare quanto successo.

Panico per le vie del centro città per il pilota che è però rimasto piacevolmente sorpreso quando ha visto la gente comune andare in sui soccorso. Un ringraziamento speciale, da parte sua, anche nei confronti delle forze dell’ordine che non hanno esitato ad intervenire. “Ricorderò tutto come una semplice storiella” ha detto Sainz sui social.