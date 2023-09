Mourinho, che bordata: l’ex giallorosso attacca senza freni

Arriva una bordata incredibile da parte di un ex Roma nei confronti di José Mourinho, protagonista in negativo di questo inizio di stagione

La Roma ha vissuto un inizio di stagione disastroso con un punto in tre partite dopo aver affrontato Salernitana, Verona e Milan. Due partite su tre, tra l’altro, disputate in un bellissimo stadio Olimpico che non ha mai fatto mancare il proprio affetto ai giallorossi.

Ma ci sono delle carenze di gioco evidenti ed è inevitabile pensare che sia colpa dell’allenatore. José Mourinho ha avuto un mercato proprio in linea con le sue aspettative, con l’arrivo di ottimi giocatori come Ndicka, Aouar e Lukaku.

E’ chiaro, però, che certe cose vanno risolte se la Roma vuole tornare in Champions League. L’arrivo tra i primi quattro posti è fondamentale per i Friedkin e anche per lo stesso Mourinho, che già per due anni non è riuscito a farcela.

Il suo contratto scadrà l’anno prossimo e non qualificarsi per tre anni sarebbe un duro colpo al bilancio della sua esperienza giallorossa, che vanta comunque due finali europee di cui una vinta. A parlare della situazione della Roma è stato Walter Sabatini, che si è soffermato proprio sulle responsabilità dell’allenatore.

Sabatini contro Mourinho: “Non contraddico Lo Monaco”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di TV Play: “Ogni opinione ha spazio nel mondo del calcio. Non penso che sarà un problema, ma la gestione di Mourinho è delicata. Alla fine porterà l’obiettivo a casa, ma non contraddico Lo Monaco. Non è uno che spara a zero e avrà le sue ragioni per dire certe cose su di lui. La Roma è involuta, serve lavorare in settimana”. Parole chiare, che mettono benzina sul fuoco dopo le parole di Pietro Lo Monaco, che già qualche anno fa aveva avuto un alterco a distanza con Mourinho.

Le parole di Lo Monaco citate da Sabatini sono state rilasciate proprio ai microfoni di TV Play: “Un’eccellenza quando deve togliere pressione alla squadra, ma per quanto riguarda il lavoro del campo è un asino. E’ un problema per la Roma, gli hanno dato carta bianca ma vedere Renato Sanches in giallorosso è orrido. Dybala è di vetro, Lukaku ha mille punti interrogativi, Belotti segna e poi prendono Azmoun. La Roma ha bisogno di giocatori integri”.

Insomma, dopo Lo Monaco ci ha pensato Sabatini a rincarare la dose di polemiche intorno a Mourinho. Lo Special One deve trovare al più presto nuove soluzioni. La piazza di Roma è molto particolare e nel caso dovesse spegnersi l’entusiasmo, sarebbe molto difficile fare bene.