Esonero Mourinho, bomba in casa Roma: c’è l’annuncio

Il portoghese non sembra più così intoccabile, anche per i tifosi. Vediamo cosa sta accadendo attorno allo Special One.

Un punto in tre gare, di cui due match in casa con Salernitana e Milan, sono tutt’altro che un buon viatico per un club, come la Roma, assolutamente bisognoso di disputare l’anno prossimo la Champions League. Dopo la beffa del ko in finale di Europa League col Siviglia, rovescio che vale almeno 50 milioni in meno sul bilancio, il percorso verso la maggiore competizione europea è iniziato nel peggiore dei modi.

A rendere più complicato il tutto, il passo spedito delle milanesi a punteggio pieno, la Juventus che non perde. Persino la Lazio, che aveva cominciato malissimo, si è rilanciata con la vittoria al Maradona di Sarri. Proprio per il collega di quest’ultimo, Jose Mourinho, nella Capitale comincia a soffiare un vento molto lontano dal piacevole ponentino.

Forse proprio per evitare il peggio, lo Special One dopo il ko col Milan ha attuato un inatteso silenzio stampa, salvo parlare poche ore dopo a margine di un evento promosso dallo sponsor tecnico. In quell’occasione, il portoghese ha lanciato la solita frecciata alla proprietà. “Torno ad allenare i miei 7 giocatori”, ha spiegato alla stampa, riferendosi sia ai tanti nazionali, sia ai numerosi infortuni che hanno colpito la rosa di Trigoria.

L’esperto di Roma: “Mourinho esonerato? Voci false”

Che l’ambiente nella Roma giallorossa si sia surriscaldato è facilmente comprensibile. Al netto della delusione per il mancato raggiungimento della Champions e per un mercato, tolto Lukaku, privo di squilli credibili, quanto mostrato in campo da Lorenzo Pellegrini & Co è stato molto al di sotto delle aspettative.

Rischiare il ko in casa con la Salernitana e perdere con il Verona, salvo solo nello spareggio con lo Spezia, ha prodotto un allarme consistente per chi ama la Roma. Di tutto questo, in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, ha parlato Augusto Ciardi, giornalista che da anni racconta i giallorossi nell’etere e sulla carta stampata.

Il conduttore si è soffermato in primis sui rumors che vorrebbero Mr Triplete a rischio esonero. “Voci che non sono assolutamente vere. Non c’è intenzione da parte della società di prendere delle decisioni simili così come da parte dell’allenatore la volontà di fare scelte estreme”, ha affermato il cronista. Il reporter ha poi sottolineato che neanche il silenzio delle parti, dopo la sconfitta con i rossoneri, possa rappresentare un preludio ad una scelta così delicata e a suo modo definitiva.

Secondo Ciardi, per evitare di veder scappare le avversarie, la Roma alla quarta di campionato dovrà assolutamente fare tre punti contro l’Empoli. “Al netto dei problemi che possono esserci ad inizio stagione, il calendario ti offriva una grande possibilità. Perché Salernitana e Verona erano battibili, poi ci sta perdere con il Milan anche se non in questo modo“, ha sottolineato ancora il giornalista.

L’accusa: “Dybala e Sanches propensi all’infortunio”

Tra le cause di questo inizio in salita, l’esperto di Trigoria mette anche qualche infortunio di troppo, slegato dalla preparazione. “Dybala e Renato Sanches sono propensi a farsi male. Aouar nel 2023 nel Lione non era mai stato titolare e aveva avuto anche problemi fisici”, ricorda Ciardi, aggiungendo come Cristante, Pellegrini e Paredes, insieme, formino una mediana poco portata alla corsa e alla fase di non possesso quando c’è da inseguire un avversario in ripartenza.

