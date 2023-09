Juventus, infortunio Pogba: svelata la data del rientro

Oramai Paul Labile Pogba lo si può definire un caso, anche perché il centrocampista francese basta che giochi per infortunarsi. In casa Juventus si sperava che questo calvario fosse finito, ma invece domenica contro l’Empoli è successo nuovamente, visto che questa volta all’ex United sono serviti circa 20′ per farsi male.

Il problema alla coscia, visti i precedenti, ha ovviamente allarmato subito lo staff medico della Vecchia Signora, che non ha perso tempo a sottoporre Pogba ad una serie di esami clinici specifici per capire la reale entità di questo infortunio.

Analizzati e valutati i risultati di questi, la Juventus ha potuto, sbilanciandosi un pò, svelare la data dell’ennesimo rientro del francese da un problema fisico.

Juventus, infortunio Pogba: svelate le condizioni del francese

Pogba è ancora una volta fermo ai box a causa di un infortunio muscolare. Il francese oramai è lontano anni luce dal giocatore prorompente della prima esperienza alla Juventus, e questo potrebbe portare la dirigenza bianconera a tagliare, e questa volta per sempre, i rapporti con l’ex centrocampista del Manchester United.

Fino a quanto vestirà la maglia della Vecchia Signora, considerato anche il suo impatto all’interno dello spogliatoio, Allegri proverà a sfruttare al massimo la presenza di Pogba, sul quale comunque la speranza sarebbe l’ultima a morire, nonostante tutto. Fermo ai box per l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera, i risultati degli esami clinici ai quali il francese si è sottoposto hanno però fatto tirare un enorme sospiro di sollievo all’ambiente juventino.

Questa mattina il noto quotidiano piemontese Tuttosport titola: “Pogba? Fiuuu”, mandando un messaggio chiaro che fa ben sperare i tifosi bianconeri. Essenzialmente niente di particolarmente grave ha colpito il centrocampista francese, per il quale sarebbero state escluse lesioni muscolari nonostante i primi concitati momenti di apprensione. Ora Pogba sfrutterà al meglio questa sosta nazionali per recuperare e poter tornare il prima possibile a disposizione della Juventus, con una data in particolare che sarebbe stata segnata col pennarello rosso.

Escluse lesioni per Pogba: svelato il rientro in campo con la Juventus

Paul Pogba sta bene ma non al meglio, ed i risultati degli esami clinici ai quali si è sottoposto lo hanno confermato. Ora il centrocampista francese ha da che lavorare, bene, per cercare di recuperare da questo ennesimo infortunio muscolaredella sua carriera, che, però, come detto, alla fine non parrebbe essere nulla di particolare grave.

C’è da lavorare tanto e soprattutto con cautela, sennò c’è il rischio di una ricaduta, ma Pogba ha intenzione di recuperare già la sfida di campionato contro la Lazio.

Settembre mese di rientri e rinnovi per Pogba

Settembre potrebbe essere anche il mese del rinnovo di Pogba con la Juventus. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane la Rafaela Pimenta dovrebbe incontrarsi con Giuntoli per parlare del futuro del suo assistito e del contratto da 8 milioni di euro di fisso, fino al 2026, che lega il francese alla Vecchia Signora. L’obiettivo del club bianconero sarà ovviamente quello di rivedere ed abbassare questa cifra, nella speranza che lo stesso Pogba, però, accetti.