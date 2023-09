Irina Shayk da sogno: lascia i fan senza fiato

Irina Shayk è pronta a stupire il mondo, la super modella russa con la sua ultima foto caricata sui social diventa virale.

Un periodo d’oro per una delle star più pagate al modella, una donna che fa la differenza in passerella e la sta facendo con maggiore forza anche sul web, cacciando via la concorrenza delle altre influencer.

È una sorta di mito che sta continuando a macinare successi e a far parlare anche le pagine di gossip. La russa Irina Shayk è una modella al top della forma, a 37 anni può guardare tutte le sue colleghe dall’alto in basso, grazie a cachet favolosi e a una vita in giro per il mondo.

Non è facile tenere traccia dei suoi spostamenti, anche se quest’estate ha registrato un’impennata di interesse sul lato del gossip, per un’amicizia molto particolare con Tom Brady. In attesa degli sviluppi che seguirà soprattutto il pubblico femminile, la parte maschile si appassiona con le ultime foto caricate sui social.

Irina, uno sguardo che ammalia

La super modella è una delle star del web, il suo profilo social è tra i più cercati al mondo. E ovviamente diventa subito virale a ogni minimo aggiornamento, proprio perché la russa sa come dosare le forze e, allo stesso tempo, colpire nel segno, lasciando il pubblico maschile davvero esterrefatto. In questo caso la missione è pienamente compiuta, ha saputo trasformare in oro un semplice scatto: Irina Shayk è al top, lo conferma il suo volto.

Con qualche filtro aggiunto artificialmente, con ogni probabilità, ma dalla sua parte c’è una bellezza innata da non mettere in dubbio. La modella appassiona il pubblico di tutto il mondo, lo sguardo da copertina strappa applausi e porta così a un super ingaggio da testimonial, aumentando così l’appeal dal punto di vista pubblicitario. Con scatti del genere, la buona riuscita di una campagna è sicura, le vendite si impenneranno in tutto il mondo.

Irina Shayk simbolo di bellezza, la quota rosa prende spunto da lei cercando di assomigliarle e comprando i prodotti che consiglia sui social. Trucchi, accessori e make up vario sono sempre osservati con grande attenzione, l’appeal della modella è rimasto innato da anni. In questo caso, poi, è davvero difficile passare avanti e non rimanere estasiati dall’ultimo scatto: come una sorta di quadro contemporaneo, una specie di Gioconda moderna da cui trovare un po’ di pace interiore.