Tutti a bocca aperta: Elodie, visione piccante

Per l’ennesima volta Elodie è riuscita a far parlare di sé grazie ad una sola foto. La visione che i fan hanno avuto si può dire celestiale

Elodie è senza dubbio una delle figure femminili in campo musicale più apprezzate. Un talento canoro fuori dal comune accomunato ad una bellezza a dir poco sensazionale. Il mix letale che madre natura ha saputo riservare per lei non ha fatto prigionieri, facendo sì che i suoi ascoltatori più accaniti fossero allo stesso tempo suoi fan e anche suoi spasimanti devoti.

Dopo l’edizione di Sanremo del 2017 i pochi fan che la seguivano sono stati finalmente raggiunti da milioni di persone, e ancora oggi contribuiscono giorno dopo giorno alla crescita della sua notorietà. In termini di ascolti, visualizzazioni ma anche consensi sui social. Insomma, un successo a tutto tondo come se ne vedono pochi.

All’attivo al giorno d’oggi ha circa quattro album registrati e pubblicati in studio, con una quantità industriale di brani che hanno raggiunto e consolidato ampiamente la top ten. Forbes di recente l’ha inserita tra le principali donne di maggior successo in Italia. Non solo di musica vive la sua vita. Ha infatti avuto modo di svolgere anche parecchi ruoli in qualità di attrice, riscuotendo anche in questo caso un successo maestoso.

Ha addirittura avuto modo di collaborare con Moccia, uno dei migliori esponenti del settore per quanto concerne la settima arte italiana. Ma come si dice quasi sempre in questi casi, anche l’occhio vuole la sua parte. E il bell’aspetto della popstar originaria di Roma raramente riesce a passare in secondo piano, unendo bellezza estetica e talento in una maniera tale da non riservare più alcun segreto per nessuno. E sui social ogni giorno ci accorgiamo di quanto siamo fortunati ad averla tra noi..

Tutti pazzi per Elodie

Quando si parla di Elodie, è davvero difficile focalizzarsi su un singolo e unico elemento. Bellezza, talento canoro e abilità nella recitazione. Questi sono soltanto tre dei suoi talenti principali, per una ragazza che in linea di massima non deve dimostrare niente a nessuno. E questa è una cosa che ha sempre dimostrato sapientemente. Nell’ultimo scatto (qui sotto) Elodie è impressionante.

Una visione mozzafiato, quella che la cantante ha deciso di rivelare ai suoi seguaci. Seguaci che nei commenti hanno dato il meglio di sé, riservandole complimenti su complimenti come se non ci fosse un domani.