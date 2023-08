Stipendio più alto di Cristiano Ronaldo: l’Arabia Saudita non si ferma più

Il calcio in Arabia Saudita davvero non conosce limiti: l’ultima offerta giunta per il calciatore è superiore allo stipendio percepito da Cristiano Ronaldo.

“Sono orgoglioso di essere qui”, ha dichiarato Roberto Mancini in occasione della sua presentazione da nuovo commissario tecnico della Nazionale dell’Arabia Saudita. Una decisione presa dopo aver dato le dimissioni da Ct dell’Italia, fra polemiche che non accennano a placarsi. Molti, anche tra i suoi colleghi e addetti ai lavori, hanno giudicato la scelta dell’allenatore come venale e contro i principi che dovrebbero reggere lo sport.

Da Ct della Nazionale del Medio Oriente, il tecnico Mancini percepirà in quattro anni complessivi circa 90 milioni di euro. Una somma veramente astronomica, ma alla condizione di vivere almeno 183 giorni sul suolo saudita, altrimenti si dimezzerebbe quanto percepito. Un contratto ben dettagliato, affinché il Ct si integri perfettamente nella sua nuova realtà.

Nonostante si tratti di un tetto economico strabiliante e in altri contesti impossibile da pareggiare, in Arabia Saudita riescono a fare ancora di più. Ed è quanto si sta verificando con la proposta dell’Al-Ittihad a Mohamed Salah, che dinanzi a una cifra così imponente, potrebbe spingere per lasciare il Liverpool e trasferirsi.

Guadagnerebbe più di Cristiano Ronaldo: l’assurda cifra offerta all’attaccante

Secondo la ricostruzione della ‘BBC’, l’Al-Ittihad offrirebbe a Mohamed Salah ben 220 milioni di euro a stagione. Oltre mezzo miliardo per un triennio nel campionato saudita. Sembra una follia, eppure anche la proposta che la società araba è pronta ad avanzare al Liverpool supera i parametri immaginati: 150 milioni di sterline, ovvero circa 189 milioni di dollari. Il 31enne egiziano percepirebbe così più di quanto previsto dall’accordo di CR7 con l’Al-Nassr.

L’attuale contratto che lega Salah al Liverpool è in scadenza nel 2025 e secondo ‘SKY Uk’ attraverso le parole di Carragher al momento comunque sarà rispettato. Mancano troppi pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo per poter sottoscrivere un contratto così dettagliato e al contempo pare che l’ambizione del calciatore porti con sé il desiderio di giocare ancora ad alti livelli in Europa.

Molto dipenderà anche dalla posizione del Liverpool, che in futuro no otterrebbe di certo una cifra simile per l’attaccante ex Fiorentina e Roma e quindi potrebbe spingere lo stesso a fare la valigie. Con 187 reti e 308 presenze all’attivo, Mohamed Salah è ormai nella storia del Liverpool e potrebbe restarvi anche come cessione record.