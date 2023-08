È Lukaku mania: l’iniziativa dei tifosi sconvolge il bomber

L’arrivo di Lukaku ha dato entusiasmo ad una piazza che aveva momentaneamente perso ogni speranza. Lo si evince da questa grande affluenza

Ormai è ufficiale. La prima punta che i giallorossi hanno cercato per intere settimane ha un volto e un’identità. Si parla infatti di Romelu Lukaku, che dopo una stagione altalenante e compassata con i nerazzurri ha consapevolmente scelto di rilanciarsi sotto la sapiente direzione tecnica di Josè Mourinho, allenatore col quale aveva già avuto modo di lavorare.

L’arrivo del belga è stato accolto da una folla gremita di tifosi, con fumogeni e cori. Un’accoglienza simile venne riservata la scorsa annata a Paulo Dybala, con l’argentino che ai tempi venne accolto da migliaia di persone. Suscitando ovviamente la sua commozione. Un episodio simile è stato riservato anche al belga, con grande felicità e convivialità reciproca. Con l’inserimento di un giocatore del genere sembra che la Roma voglia finalmente tornare a competere con i principali vertici della classifica.

L’organico è infatti altamente competitivo, e con un tecnico esperto e cinico come il portoghese sognare non è proibito. Anzi, sembra quasi obbligatorio. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono tutti, e anche parlando di Lukaku in sé i miglioramenti saranno sicuramente notevoli. Con il pieno recupero della Joya i tifosi ne vedranno delle belle. L’avvio di campionato della squadra non è stato dei migliori.

Lukaku accolto dai tifosi: gesto meraviglioso

Un solo punto collezionato in due partite, tra l’altro contro due avversari decisamente alla portata. Risulta assai evidente come il lavoro da fare sia tanto, ma tutti confidano nel fatto che sia stato solamente un caso di falsa partenza. La stagione del resto è ancora lunga, e le facoltà per ribaltarla sono ben presenti. Così, archiviati i casi di Salernitana ed Hellas Verona, si potrà finalmente ricominciare da capo grazie a questo nuovo arrivo.

L’accoglienza riservata a Romelu Lukaku è stata a dir poco meravigliosa. Un elevato numero di persone si è infatti presentata ai piedi del luogo in cui il giocatore è atterrato. Ma non solo fisicamente la Capitale gli ha potuto trasmettere il suo immenso calore. Bensì anche grazie all’impatto visivo di un’opera straordinaria.

Nell’area del Rione Monti, in pieno centro dunque, è comparso un murales raffigurante il giocatore. L’autore, in forma anonima, si è firmato con la tag “Anonimo 74”. L’opera è stata presumibilmente realizzata parecchie ore prima della sua conferma, e si è rivelata un capolavoro apprezzato da chiunque.

