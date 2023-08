Milan, cessione Origi: doppia pista in Serie A

Il Milan sta cercando ancora una sistemazione per Divock Origini che potrebbe restare in Serie A: spuntano due soluzioni per il belga.

Il campionato del Milan è iniziato come meglio non poteva. I rossoneri hanno conquistato due belle vittorie contro Bologna e Torino, segnando ben 4 gol nell’ultimo match contro i granata e sono in testa alla classifica a punteggio pieno assieme a Inter, Napoli e Verona.

La squadra di Pioli ha dimostrato di essere in salute ed i nuovi acquisti stanno subito incidendo, soprattutto Pulisic che ha firmato un gol sia nella prima che nella seconda giornata, facendo impazzire i tifosi. Sebbene manchi ancora un vice Giroud, il Milan può essere soddisfatto di quanto fatto sul mercato ed il campo ha fatto già capire che i rossoneri intendono lottare per lo scudetto fino alla fine.

In questi ultimi giorni di mercato, dunque, non arriverà nessun altro giocatore ad eccezione del vice Giroud che dovrebbe essere Taremi del Porto ed il Milan dovrebbe pensare più alle uscite. Oltre a quella di Colombo, che dovrebbe lasciare la squadra una volta che sarà arrivato il secondo dell’attaccante francese, i rossoneri stanno lavorando anche alla cessione di Origi.

Il belga, che non rientra più nel progetto, potrebbe restare in Serie A e secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, sarebbe finito nel mirino dell’Udinese, alla ricerca dell’erede di Beto. Ma i friulani non sono gli unici ad essere interessati all’attaccante e secondo le ultime indiscrezioni è da registrare anche l’interesse del Torino.

Milan, Origi verso la cessione in A: Udinese e Torino sul belga

Incassati i 30 milioni di euro per la cessione di Beto in Premier League all’Everton, l’Udinese è tornata prepotentemente sul mercato e come riportato da Todofichajes.com Origi è diventato l’obiettivo principale per sostituire l’attaccante portoghese. Il giocatore belga è un profilo di grandissima esperienza internazionale e risulterebbe importante tanto in campo quanto dentro lo spogliatoio.

Inoltre, Origi conosce già molto bene la Serie A e l’Udinese andrebbe quindi a puntare su un acquisto sicuro sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, il club bianconero deve affrettare i tempi se vorrà puntare su Origi, poiché sull’attaccante belga c’è l’interessamento del Torino che è alla ricerca di una punta di esperienza, ma non solo.

I due club nostrani, infatti, devono anche fare attenzione ai club di Premier League, in particolar modo al Burnley che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, pure avrebbe mostrato interesse per l’attaccante belga che gradirebbe il ritorno in Inghilterra.

La volontà di Origi sarà dunque decisiva ed il giocatore è chiamato a dare una risposta in tempi brevi, anche perché il mercato sta per chiudere ed il Milan ha fretta di risolvere una volta per tutte questo rebus durato per tutta l’estate.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI