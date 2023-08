Juve tradita, Iling-Junior in una big di Serie A

Il giovane attaccante potrebbe scegliere una destinazione diversa e non continuare con la Juventus, ecco dove andrebbe.

La Juventus ha subito messo le cose in chiaro e fa capire di non voler ripetere lo scorso campionato davvero poco esaltante. Lo fa vincendo alla prima e con un bel 3-0 ai danni di una squadra ostica come l’Udinese, mentre Max Allegri attende gli ultimi sforzi della dirigenza per avere una rosa da tricolore. Non sarà facile avvicinarsi sin da subito alle pretendenti al titolo, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare delle sorprese.

Intanto l’allenatore toscano lavora con i giovani, cosa già iniziata nella passata stagione e con il processo che adesso raccoglie già frutti come le prestazioni di Nicolò Fagioli, Fabio Miretti ed anche di un Timothy Weah a sorpresa schierato subito da titolare. Ed il figlio d’arte ha risposto molto bene in campo come del resto tutta la squadra. Dusan Vlahovic compreso, l’attaccante ormai sembra non dover più partire.

Juve, addio lampo: indosserà la maglia nerazzurra

C’è però chi potrebbe voltare le spalle proprio ai bianconeri ed all’allenatore che gli ha consentito di esordire in prima squadra: Samuel Iling-Junior, 20 anni il prossimo 4 ottobre. Ci sarebbero diverse squadre a volere in rosa il giovane attaccante che sicuramente potrebbe offrire molto se gli venisse affidata la responsabilità giusta con lo spazio che andrebbe ad ampliarsi altrove. In bianconero è abbastanza chiuso, anche se proprio Allegri gli ha dato la possibilità di giocare scampoli di gara pure ad Udine.

Il britannico è entrato a gara in corso al posto di Cambiaso ma non ha avuto modo di farsi notare per stavolta, anche se ormai il primo gol tra i professionisti lui lo ha già fatto. Li aveva segnati già nell’Under 23 bianconera, ma il più bello per lui sarà sicuramente stato il primo in Serie A, quello segnato lo scorso maggio contro l’Atalanta. E sarebbero proprio i nerazzurri ora ad ingolosire la punta inglese.

Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, il classe 2003 sarebbe ricercato dalla Salernitana, dal Bologna, ma anche dalla Dea. I bianconeri a loro volta starebbero decidendo se tenerlo ancora stabilmente in rosa o dargli la possibilità di andare a giocare in prestito. Qualora finisse a Bologna o Salerno probabilmente avrebbe più spazio ma giocherebbe per la salvezza. Quella dell’Atalanta invece potrebbe essere una destinazione gradita anche allo stesso ragazzo che troverebbe quindi la guida di Gasperini sulla sua strada. Cosa da non sottovalutare data l’abilità del tecnico di lavorare con i giovani.