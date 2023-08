Addio Inter, si trasferisce in extremis alla Juve

Ecco che arriva l’addio all’Inter e per trasferirsi in una delle rivali storiche: ormai sembra fatta per l’arrivo in casa Juve.

L’Inter ha vinto senza grosse difficoltà la prima della nuova stagione grazie ad una doppietta di Lautaro contro il Monza, ma la Juventus ha risposto senza problemi andando a stravincere sul campo dell’Udinese. Potrebbero essere queste due strisciate a preoccupare maggiormente il Napoli che vorrà tenersi stretto il tricolore presente sulla propria maglia. Ovviamente c’è da considerare anche il Milan.

Cosa può cambiare ancora le carte in tavola? Ovviamente il mercato che si chiuderà solo dopo la seconda giornata e che quindi può regalare a tifosi ed allenatori ancora qualche colpo di coda. In effetti con Pavard sembra ormai aver avuto tutto, il pubblico interista mentre quello di fede bianconera attende ancora un ultimo sforzo. Se non addirittura due.

Non sarà facilissimo vista l’assenza dalle coppe, convincere però i tanti calciatori che piacerebbero alla dirigenza ed anche a Max Allegri, sempre saldo sulla panchina bianconera. Si sa che la Vecchia Signora vorrebbe completare il mercato con qualche colpo che rinforzi soprattutto l’attacco e quindi i nomi fioccano.

Lascia l’Inter: si trasferisce subito alla Juve

Alcune sono suggestioni spinte magari anche dai media, ma su altri c’è la trattativa che la Juve cerca di portare fino in fondo. Eccezion fatta ormai per Domenico Berardi che sembra dover iniziare l’ennesima stagione con la maglia del Sassuolo. Però poi c’è Alvaro Morata che in tutta l’estate non ha ancora trovato la sposa giusta, calcistica ovviamente, quella nella vita reale ce l’ha già ed è tutta italiana. Forse anche per questo il madrileno vorrebbe tornare nello Stivale dove principalmente gli farebbe piacere un ritorno alla Juve.

Le ipotesi sono ancora in piedi ed ora si parla di un possibile scambio con Kean. Ma pare che gli obiettivi dei bianconeri siano anche due, oltre allo spagnolo piacerebbe una mezza punta dell’Inter. Da quanto riporta fichajes.net, nel mirino della dirigenza bianconera sarebbe finito l’argentino, Joaquin Correa. Lo spazio con l’Inter è sempre più ridotto e l’ex laziale potrebbe chiedere di lasciarlo andare ai nerazzurri, qualora arrivasse un’offerta interessante.

E certo una maglia come quella della Juventus potrebbe rivelarsi un’alternativa più che valida per il ventinovenne che intanto col Monza non è nemmeno entrato dalla panchina. I nerazzurri dovrebbero rifletterci perché in caso di cessione del Tucu andrebbero così a rinforzare una rivale, ma non è impossibile che in caso di arrivo di un’alternativa negli ultimi giorni l’Inter non possa decidere di dire addio proprio al classe ’94.