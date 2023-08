Dopo aver fatto molto bene, seppur a tratti, con la maglia della Nazionale, adesso Wilfried Gnonto si prepara a sbarcare in Serie A. Si tratta di un colpo ad effetto ed inatteso, col calciatore che si prepara a desso a lottare per chiudere tra le prime quattro e lottare per la Champions League.

Nella giornata di oggi, dopo una lunga attesa, torna la Serie A e c’è curiosità di vedere all’opera le varie squadre protagoniste di questo torneo. Alcune squadre in sede di mercato stanno cercando ancora di completare il quadro, dal momento che la sessione resterà aperta ancora per qualche giorno. Una delle big adesso sta per chiudere per il ritorno in Italia di Wilfried Gnonto, che rappresenta sicuramente una novità ed un innesto a dir poco interessante. Il nazionale azzurro giocherà in Serie A e lotterà per conquistare un posto per la Champions League.

Il pupillo di Mancini in Serie A

Dopo le belle cose fatte con la maglia dello Zurigo, con tanto di convocazione in Nazionale italiana per mano di Roberto Mancini, già l’anno scorso tutti si aspettavano un ritorno in Italia di Willy Gnonto. Alla fine è andato al Leeds, ma lì le cose non sono andate benissimo. Sia a livello individuale che di squadra, con la retrocessione dell’iconico club inglese.

Adesso, però, i tempi sembrano realmente maturi per un ritorno. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’attaccante esterno del Leeds è stato proposto alla Roma, che, come è noto, è a caccia di un attaccante da mettere a disposizione di José Mourinho. Per quanto non sia un profilo che si sposa alla perfezione con l’idea di attaccante di cui necessita Mourinho, sarebbe comunque un colpo in prospettiva importantissimo.

Gnonto alla Roma, svolta improvvisa

E’ un classe 2003 e, di conseguenza, siamo al cospetto di un profilo di enorme prospettiva. Al di là di questo, potrebbe permettere anche a Paulo Dybala di tornare ad agire da riferimento offensivo, ovviamente con maggiore libertà di svariare per il campo rispetto ad un bomber tipico. Il Leeds valuta Gnonto circa 20 milioni di euro, ma dal momento che è fuori dal progetto perché ha chiesto la cessione potrebbero abbassare le loro richieste gli inglesi.