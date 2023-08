Neymar shock in Arabia: benefit assurdi per l’arrivo del brasiliano

Il calciatore brasiliano è ormai ai ‘ferri corti’ con il club francese ed è pronto ad affrontare una nuova avventura.

Quando arrivò a Parigi nel 2017 in tanti prevedevano un futuro ben diverso. Il PSG pagò la clausola di 222 milioni di euro e Neymar è stato il ‘primo grande nome’ della squadra di Al Khelaifi, poi esplosa in questi anni.

Il calciatore non è mai stato davvero amato, spesso contestato dai tifosi e alle prese con costanti quanto fastidiosi infortuni. Un inizio sufficiente, ma negli ultimi anni il talento verdeoro non ha mai espresso numeri esaltanti, soprattutto a confronto di un mega stipendio che lo fa ancora oggi uno dei calciatori più ricchi al mondo. Quest’anno però il Psg ha deciso di ripartire: addio a Messi, dopo un anno piuttosto complicato, Mbappe fuori rosa ed ancora contro la società e Neymar ‘ufficialmente’ in vendita.

Non ci sono stati comunicati, ma decisioni abbastanza irrevocabili. Per il match di campionato contro il Lorient, primo turno disputatosi qualche giorno fa, Luis Enrique non ha convocato Verratti, Mbappe e appunto Neymar. Tutti inesorabilmente in vendita e fuori dai piani del club. Ma trovare squadra disposta a pagare il cartellino e il gigantesco stipendio al calciatore è tutt’altro che semplice. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pista.

Psg, Neymar pronto al trasferimento

Neymar è ormai fuori dai piani del club francese e lascerà il club francese entro la fine di questa sessione di calciomercato. Sul calciatore c’è un curioso retroscena. Il calciatore ha ormai raggiunto l’accordo con l’Al Hilal, raggiungerà Koulibaly e Milinkovic Savic e aumenterà cosi il numero di stelle nella Saudi Pro League.

Quel che non tutti sanno è che Neymar è stato ad un passo dal raggiungere la Mls, ma non nell’Inter Miami del grande amico Lionel Messi. Bensi’ in un altro importante club: negli ultimi giorni il calciatore ha infatti rifiutato un’offerta dei Los Angeles di Giorgio Chiellini, preferendo invece la ricchissima offerta araba.

Non andrà negli States e in Mls ma Neymar approderà invece nella Saudi Pro League dove l’Al Hilal, oltre ad offrirgli un ricchissimo contratto, gli ha offerto diversi benefit. Neymar incasserà 500 mila euro per ogni post su Instagram, scritto a favore del campionato arabo, ma godrà anche di numerosi benefit come un aereo privato, degli chef e addirittura uno zoo con diversi animali esotici.