Calciomercato, nuovo colpo in difesa: arriva dall’Argentina

Calciomercato Milan, un nuovo affare a sorpresa: il fiuto di Moncada

Il Milan ha chiuso praticamente un nuovo affare davvero a sorpresa. Decisivo sempre il lavoro certosino di Moncada, che ha voluto così regalare un nuovo centrale a Stefano Pioli con il colpo direttamente dall’Argentina.

Come svelato dal giornalista argentino, Cesar Luis Merlo, Platense e Milan stanno negoziando in questi minuti per l’arrivo del difensore Marco Pellegrino. I colloqui sono portati avanti direttaemnte dal presidente di Squid, Sebastián Ordoñez, che nelle prossime ore potrebbe recarsi in Italia per chiudere l’operazione.

Parliamo di un centrale difensivo proveniente dalla Platense, formazione argentina di metà classifica e quindi abituato a difendere basso: deve migliorare con palla al piede in conduzione e nei vari passaggi. Molto giovane avendo soltanto 21 anni, è di piede mancino e vince molti duelli: è molto bravo anche di testa sia in fase difensiva che offensiva.

L’obiettivo della compagine rossonera è quello di tornare ad essere protagonista per la lotta Scudetto con il sogno di arrivare sempre più lontano in Champions. Lo scorso anno è arrivata la cocente eliminazione in semifinale della massima competizione europea: ora tutto può cambiare improvvisamente.

Un nuovo colpo in difesa per allestire una rosa competitiva con profili dalle caratteristiche differenti per affrontare al meglio ogni tipo di sfida. Ormai ci siamo: l’ufficialità ci sarà a breve.