Mané e il Bayern Monaco, addio al veleno: spunta l’accusa di razzismo

Emergono inquietanti retroscena sui motivi che avrebbero spinto Stadio Mané a dire addio al Bayern Monaco: si parla anche di un episodio di razzismo

Non ci sarebbero (solo) i tanti milioni annui offerti dall’Al-Nassr dietro la decisione di Stadio Mané di lasciare il Bayern Monaco dopo un solo anno. L’attaccante senegalese, infatti, avrebbe avuto non pochi problemi sia con alcuni compagni di squadra sia con la dirigenza bavarese, culminati con un episodio di razzismo ai suoi danni.

Per ora si tratta solo di voci, e come tali ‘vanno prese con le pinze’. Quello che è certo è che, dopo l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City, persa per 1-2 all’Allianz Arena, c’è stata una discussione abbastanza accesa tra l’ex Liverpool e Leroy Sané, che sarebbe addirittura finita alle mani. Sarebbe questo l’episodio incriminato, e la causa principale dell’addio dell’attaccante.

Uno dei membri più fidati dell’entourage di Mané, il suo amico Bacary Cissé, durante un’intervista concessa a RMC Sport, ha raccontato cosa è successo. L’uomo ha provato a dare una versione dei fatti che scagioni completamente l’ex Liverpool da ogni colpa, rivelando dettagli molto interessanti.

Mané-Bayern, la rivelazione: “Il colore della pelle di Sadio dava fastidio…”

Ecco le sue parole: “Chi segue un po’ il calcio europeo già sa che Leroy Sané è un ragazzo abbastanza capriccioso, mentre Sadio Mané non ha mai creato problemi, ovunque sia andato. Infatti è stato Sané a cominciare, ha varcato lui il Rubicone“, dice, riferendosi al famoso episodio del passaggio del Rubicone da parte di Giulio Cesare che segnò l’inizio della guerra civile contro Pompeo.

“Infatti -continua Cissé- Leroy lo ha capito, e dopo solo una mezz’oretta ha mandato un messaggio di scuse a Sadio, ammettendo di aver sbagliato, e Sadio ha accettato le sue scuse”. Allo stesso tempo, però, il responsabile delle pubbliche relazioni di Mané lancia un’accusa importante nei confronti non solo del tedesco, ma di tutta la dirigenza bavarese.

“Se il colore della pelle di Sadio Mané dava fastidio a Sané, vale lo stesso per la dirigenza del Bayern Monaco. Il club si è dimostrato estremamente ingrato nei confronti di Mané, che è stato punito non facendolo scendere in campo per una partita. Ma, visto quanto è grave il problema, se Sadio avesse veramente sbagliato avrebbe avuto una punizione ancora peggiore”.

Una situazione decisamente spinosa, che ha convinto l’ex Liverpool a lasciare la Baviera dopo una sola stagione, con 38 presenze condite da 12 gol e 6 assist.