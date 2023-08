Mendy, problemi con il fisco: cosa sta succedendo con il City

Dopo l’assoluzione, Benjamin Mendy deve affrontare problemi economici e finanziari con il fisco e con la sua ex squadra

Dopo essere stato assolto dalle gravi accuse di violenza sessuale, l’ex difensore del Manchester City, Benjamin Mendy, affronta ora una serie di sfide finanziarie e personali.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la sua assoluzione ha dato una svolta alla sua situazione legale, ma ora il calciatore è impegnato nel tentativo di recuperare milioni di sterline di stipendio arretrato dal suo ex club, mentre si sforza di saldare i debiti accumulatisi.

Con un debito fiscale di quasi 800.000 sterline, Mendy si trova ad affrontare le pressioni delle procedure fiscali volte a garantire che saldi il suo debito. Dopo l’assoluzione, il suo commercialista ha intrapreso negoziazioni con il Manchester City per ottenere gli arretrati stipendiali sulla base della sua innocenza.

La cifra in questione ammonta a circa 9-10 milioni di sterline lordi (pari a circa 10-11 milioni di euro), come ha rivelato il commercialista durante l’udienza. Questa richiesta di pagamento non solo riflette il suo diritto a un giusto compenso per il lavoro svolto, ma potrebbe anche aiutarlo a far fronte ai costi legali che ha dovuto affrontare nel corso del processo.

Mendy, tra debiti, fisco e stipendi arretrati: la situazione

Nel frattempo, per affrontare i debiti e le spese legali, Mendy ha messo in vendita la sua casa nel Cheshire, con un prezzo di 5 milioni di sterline. Tale decisione è guidata dalla necessità di affrontare le difficoltà finanziarie e di rimettere ordine nella sua situazione economica. Il giocatore, nel frattempo, è tornato in Francia, il suo paese d’origine, dove probabilmente sta cercando di pianificare il suo futuro dopo tali disavventure.

Il percorso di Mendy ha subito una svolta significativa, passando da un periodo di sfida legale a una fase in cui si è concentrato sulla risoluzione dei suoi problemi finanziari. Dopo aver lasciato il Manchester City quando il suo contratto è scaduto, Mendy ha firmato un nuovo contratto biennale con il Lorient. Questo passo rappresenta un nuovo inizio per lui nel mondo del calcio, offrendogli l’opportunità di riconquistare il campo e dimostrare il suo valore come calciatore.

L’assoluzione di Benjamin Mendy ha certamente segnato un punto di svolta nella sua vicenda legale, ma le sfide finanziarie e personali che affronta sono tutt’altro che risolte. La sua lotta per ottenere gli arretrati stipendiali e affrontare i debiti continua, mentre il suo tentativo di vendere la sua casa riflette la sua determinazione nel rimettere in ordine la sua vita. Con un nuovo contratto e nuove opportunità davanti a lui, Mendy cerca di mettere alle spalle le difficoltà e concentrarsi su un futuro che possa portare successo e stabilità.