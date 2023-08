Calciomercato: dalla Juventus al top club, colpo a sorpresa

Il calciomercato, come è noto, è una sorta di miniera d’oro senza fine, ancor di più quando si avvicina l’inizio dei principali campionati. Il top club, adesso, piomba su un campione della Juventus con lo scopo di piazzare un colpo a sorpresa e di cui non si era mai parlato fin qui.

E’ stata una sessione di mercato senza ombra di dubbio molto difficile per la Juventus, che ha arrancato e non poco per provare a regalare i colpi che servivano a Massimiliano Allegri. Per il momento gli unici colpi in entrata rispondono al nome di Weah ed al ritorno di Arek Milik. Per piazzare altri colpi servono cessioni ed ecco che un top club piomba su un bianconero in maniera del tutto sorprendere. L’obiettivo è quello di chiudere in poco tempo questo affare che sarebbe sensazionale e sorprendente per tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori.

Mercato Juve, il top club sul campione

Come detto, per poter ragionare su colpi in entrata la Juventus ha bisogno di cedere. Il nome più accreditato per salutare è quello di Dusan Vlahovic, ma su questo fronte al momento tutto tace e non sembra che ci siano i presupposti per una cessione nelle prossime ore. Altro profilo accreditato è quello di Federico Chiesa, ma anche da questo punto di vista non ci sono notizie.

Adesso arriva un colpo di scena del tutto inatteso. Stando a quanto raccontato da diversi media turchi, il Fenerbahce ha messo nel mirino Manuel Locatelli della Juve. La società di Istanbul, come è noto, è alla ricerca di un centrocampista centrale per completare la propria rosa e, sfumato il colpo Rade Krunic, vorrebbe puntare proprio sull’ex Milan e Sassuolo. Si tratterebbe di un colpo di primo ordine per i turchi, tenendo conto che la SuperLig è un mercato particolarmente attivo in questa sessione estiva.

Locatelli al Fenerbahce, trattativa a sorpresa

Pur avendo raramente convinto pienamente, si tratta di un autentico punto fermo di Massimiliano Allegri e, per questo, è difficile immaginare che possa essere sacrificato. Per di più, c’è da dire che anche per lui un passaggio in Turchia rappresenterebbe un passo indietro nella sua carriera. Ancor di più tenendo conto del fatto che la prossima potrebbe essere una stagione decisiva per il centrocampista.