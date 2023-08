Michela Persico è uno schianto: foto irresistibili

La Juventus si prepara a sfoltire il reparto difensivo ma Rugani resterà. La sua fidanzata manda in estasi Instagram.

Procede a ritmi lenti il mercato della Juventus che, dopo aver acquistato Timothy Weah, ha dovuto concentrarsi sulle operazioni tese a sfoltire la fin troppo ampia rosa. Finora a lasciare la compagnia sono stati Arthur (Fiorentina), Nicolò Turco (Salisburgo) e Marley Aké (Udinese) tuttavia la lista degli addii si allungherà presto. In difesa, ad esempio, sono previste diverse sforbiciate. Pochi gli intoccabili, tra questi c’è Daniele Rugani destinato a rimanere a Torino insieme alla compagnia Michela Persico.

Il difensore nella scorsa stagione è stato impiegato con il contagocce da Massimiliano Allegri. Appena 9 le presenze di cui 6 da titolare totalizzate in campionato, per un totale di 562 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Al bilancio vanno poi aggiunte ulteriori due apparizioni in Champions League e in Coppa Italia. Un bottino deludente che, nelle scorse settimane, aveva alimentato le voci relative ad una possibile separazione estiva. Indiscrezioni, in seguito, rivelatesi prive di fondamento.

Il 29enne si trova bene alla Vecchia Signora e, nonostante il poco spazio ricevuto, ha intenzione di rimanere fino alla conclusione del contratto. A confermarlo è stato di recente il suo agente Davide Torchia che, ai microfoni di ‘TvPlay’, ha spiegato che il matrimonio andrà avanti fino al 30 giugno 2024. Esclusa, inoltre, la possibilità che le parti discutano di un eventuale rinnovo. Michela era una giornalista sportiva, che, ha rallentato dopo la relazione con Daniele, ma continua ad essere molto seguita sui social.

Juventus, lady Rugani dà spettacolo su Instagram

La notizia relativa alla permanenza di Rugani ha colto di sorpresa molti tifosi i quali all’Allianz Stadium avranno quindi l’occasione di rivedere dal vivo la sua fidanzata. La Persico, oltre ad essere una stimata presentatrice televisiva, è una presenza costante su Instagram dove ogni giorno pubblica foto sempre molto apprezzate dai suoi follower. Quella pubblicata nelle scorse ore, che la vede indossare un top bianco e una gonna nera molto aderenti, ha fatto il pieno di like e commenti mandando in estasi il popolo juventino e non solo.

La ragazza è una presenza costante nella vita di Rugani che, in seguito alla rottura tra la società e Leonardo Bonucci, spera di poter giocare con maggiore regolarità. L’ex capitano è molto vicino all’Ajax, che conta di chiudere la pratica in tempi brevi. Rugani resterà a Torino e con lei ci sarà sempre la bella Michela.