Cambia idea ogni mese, salta Lukaku alla Juve

Romelu Lukaku potrebbe restare con il cerino in mano, anche la trattativa con la Juventus non decolla e potrebbe restare Vlahovic.

Il tormentone dell’estate italiana del calciomercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga sembrava essere sicuro rientrante all’Inter, alla fine è diventato oggetto del desiderio delle big italiane. La Juventus la più interessata, ma non è per nulla scontato che la trattativa si concretizzi.

L’Inter era praticamente certa di riabbracciare il suo bomber dopo il finale di stagione in crescendo. Sembrava tutto fatto e il sì del ragazzo doveva essere una formalità ma, dopo la rottura di due estati fa, è arrivato di nuovo uno strappo, stavolta definitivo. I nerazzurri hanno così virato su altro. Lo stesso ha fatto il ragazzo del Chelsea, che durante la trattativa dell’Inter con i blues ha flirtato con altre squadre.

La più convinta è la Juventus, che sta rimodellando la rosa dopo i problemi derivanti dall’inchiesta Prisma e dalla conseguente assenza di introiti dall’Europa. L’idea sarebbe quella di vendere Vlahovic per un incasso importante, rimpiazzandolo con Lukaku. L’ex Manchester United costerebbe infatti meno e garantirebbe comunque un buon numero di gol.

L’affare Lukaku e i dubbi di Pruzzo

Tanti però i dubbi che sono nati in corso d’opera durante la trattativa. Lukaku infatti, continuando a cambiare squadre, non si è fatto una bella fama. Di rado è rimasto fermo a lungo in una piazza. Un fattore che non permette di programmare più di tanto il futuro intorno a lui.

Roberto Pruzzo, ex bomber di Roma e Fiorentina, ha espresso ai microfoni di Radio Radio un parere abbastanza netto sul possibile cambio di guardia nell’attacco della Juventus: “Operazione che non farei mai, non ne vedo l’utilità. Lukaku dà l’impressione che possa cambiare idea ogni mese, il Chelsea farà ogni cosa per liberarsene. L’unica questione può essere economica, altrimenti non vedo altro vantaggio”.

Inoltre c’è anche un fattore tecnico da considerare. Lukaku può essere soggetto a infortuni che ne comprometterebbero la stagione, basti pensare a quanto accaduto l’anno scorso. In secondo luogo andrebbe impostato un gioco in contropiede con altri rinforzi, soprattutto in mediana.

Non è così da escludere che la rosa della Juventus alla fine non cambi in attacco. Lukaku così resterebbe con il cerino in mano, con la sola Arabia Saudita come opzione calda. Il belga avrebbe poco meno di un mese per trovare un’alternativa al Chelsea, dove attualmente non ha intenzione di restare.