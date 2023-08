Calciomercato, colpo in difesa: arriva dal Brasile

Un profilo super interessante pronto a sbarcare in Serie A: arriva diretttamente dal Brasile, affare verso la chiusura

Le big in Italia si stanno muovendo attivamente già da diverse settimane, ma ora il tempo stringe per arrivare al completo alla partenza della prossima stagione. Tanti profili interessanti per anticipare la folta concorrenza degli altri migliori club europei: può sbarcare subito in Serie A direttamente dal Brasile.

L’affare potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni con l’indiscrezione arrivata proprio nelle ultime ore. Affare verso la chiusura per rinforzare la retroguardia della big italiana. Un profilo tutto da scoprire, sconosciuto per gli appassionati del calcio in Serie A.

Il calciomercato in Italia potrebbe così riservare ancora numerose sorprese arrivando ad allestire la rosa con innesti di qualità. Chiusura totale per anticipare i tempi visto che tra due settimane inizierà ufficialmente la stagione.

Calciomercato, assalto in Serie A: colpo per la big

Un profilo interessante individuando così in lui le caratteristiche giuste per rinforzare la retroguardia della big della Serie A. Novità interessanti per il calciomercato italiano con il suo nome sbucato fuori soltanto pochi minuti fa.

In passato è stato accostato anche alla Roma, ma ora il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrale brasiliano, Natan, classe 2001 che milita con la maglia del Bragantino Red Bull. Rudi Garcia non vede l’ora di accogliere a braccia aperte il sostituto di Kim Min-jae, trasferitosi al Bayern Monaco già diverse settimane fa.

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero già stati contatti con il club brasiliano per chiudere l’affare in tempi brevi. Il Napoli potrebbe chiudere così l’affare in tempi brevi per allestire una rosa super competitva in vista della prossima stagione. Pochi innesti, ma di qualità per competere ancora una volta con le big d’Italia e in Champions League.

Dopo l’addio di Kim, la dirigenza partenopea sta sondando numerosi profili per fare la scelta giusta rinforzando il reparto arretrato. I tifosi partenopei si aspettavano un nome più importante, ma lo scout partenopeo ha sempre saputo cogliere occasioni d’oro per poi valorizzarli in maglia azzurra.

Natan è stato già nel mirino della Roma, ma non si è concretizzato il suo arrivo in Italia. Ora potrebbe esserci per lui l’occasione della vita per completare il trasferimento dal Brasile. Il Napoli vuole mettere a segno pochi colpi, ma di livello assoluto: è sempre difficile fare meglio dopo una stagione entusiasmante culminata con il trionfo dello Scudetto.