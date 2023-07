Harry Kane c’è la svolta: accordo a un passo

Uno degli attaccanti più in voga in questo calciomercato è senza dubbio Harry Kane. Il bomber inglese, infatti, è a un passo dall’addio al Tottenham.

Per Harry Kane, la permanenza al Tottenham si fa sempre più complicata. Il bomber della nazionale inglese, infatti, ritiene concluso il suo percorso agli Spurs.

Vista la situazione, diversi top club europei si sono messi sulle sue tracce. Tra questi troviamo ovviamente il Paris Saint Germain, alla ricerca di un nuovo bomber. Dopo l’addio di Messi, approdato all’Inter Miami, il club transalpino è pronto a salutare anche Mbappé, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Salvo clamorose sorprese, però, il club francese non sarà la prossima destinazione del classe 1993. Su di lui, infatti, ha messo gli occhi da diverso tempo un altro top club, pronto a presentare un’offerta monstre per arrivare alla definitiva fumata bianca.

Harry Kane, addio al Tottenham a un passo: Bayern Monaco pronto all’affondo decisivo

Dopo circa dieci anni, sta per concludersi l’avventura di Harry Kane con la maglia del Tottenham. Per il bomber inglese, infatti, una nuova avventura pare essere dietro l’angolo. Su di lui è forte da mesi il Bayern Monaco, intenzionato a regalare un grande attaccante a Thomas Tuchel. L’ex allenatore del Chelsea, infatti, chiede a gran voce l’acquisto di un nuovo centravanti, con la dirigenza tedesca pronto finalmente ad accontentarlo.

Dopo aver presentato tre offerte, in ordine 70,80 e 90, milioni, ora, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per convincere gli Spurs a cederlo. Per i media inglesi, però, tale offerta non è ancora sufficiente, anche se si avvicina alle richieste del numero uno del club londinese.

Sul calciatore c’è anche il Psg, ma il capitano della Nazionale inglese ha i bavaresi come prima preferenza. Nonostante il contratto in scadenza tra meno di un anno, il presidente del Tottenham, Daniel Levy, chiede 100 milioni di sterline per lasciar partire il classe 1993, circa 117 milioni di euro.

Tra domanda e offerta, quindi, ci sono 17 milioni di differenza, distanza importante ma decisamente alla portata del club di Monaco di Baviera che vuole chiudere rapidamente la trattativa. Harry Kane apprezza la destinazione, e la sua volontà può risultare decisiva per il buon esito dell’affare. L’avventura di Harry Kane al Tottenham pare essere definitivamente giunta ai titoli di coda. Daniel Levy permettendo.