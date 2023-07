Colpo Insigne: un club lo riporta in Italia

Lorenzo Insigne sembra essere ormai pronto a tornare in Italia. Un club ci sta pensando e presto sono attese novità.

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada potrebbe essere arrivata ormai ai titoli di coda. L’ex Napoli ha voglia assolutamente di ritornare in Europa e la Serie A rappresenta sicuramente una occasione importante per rilanciarsi in una squadra sicuramente diversa da quella della sua città.

Secondo quanto scritto da SpazioNapoli, un club è al lavoro per riportare Lorenzo Insigne in Italia e nel giro di qualche giorno sono attese delle novità molto importanti. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Insigne in Serie A: ecco con chi firma

L’idea di vedere Lorenzo Insigne in Serie A, ma con una maglia diversa da quella del Napoli fa assolutamente male ai tifosi partenopei. Il giocatore, però, ha voglia di sposare un progetto diverso e per questo motivo sono attese delle novità molto importanti in questo senso anche se, almeno per il momento, la strada sembra essere segnata e quindi noi non ci aspettiamo particolari colpi di scena.

Stando alle ultime informazioni, il Genoa ha messo nel mirino Lorenzo Insigne in questo calciomercato su indicazione da parte di Gilardino. Retegui ha un compito non semplice di reggere l’attacco del Grifone e il napoletano rappresenta la spalla giusta per alzare un po’ il ritmo. La speranza è quella di arrivare ad una fumata bianca nel giro di davvero poco tempo. Nessuna chiusura da parte dei canadesi, resta da capire la volontà di Insigne.

Si tratta di una opzione da considerare nel giro di davvero poco tempo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Vedremo cosa succederà e quale sarà la decisione da parte dello stesso giocatore, che ha sicuramente voglia di tornare in Italia per rilanciarsi.

Calciomercato: il Genoa pensa ad Insigne

Lorenzo Insigne è una opportunità importante per il Genoa in questo calciomercato. Il calciatore piace sicuramente molto a Gilardino e il Montreal, come detto in precedenza, non ha nessuna intenzione di trattenerlo.

La decisione finale spetterà direttamente al calciatore, che sarà chiamato nelle prossime settimane a decidere se sposare questo progetto oppure restare ancora in Canada per raggiungere alcuni obiettivi prefissati.