Calciomercato Juventus, maxi affare in Italia: arriva subito da Allegri

Saranno ore infuocate in casa Juventus. La dirigenza bianconera è pronta a regalare nuovi rinforzi ad Allegri: maxi-operazione in Italia

Novità importanti e decisive per puntellare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. La Juventus vuole anche vendere subito gli esuberi per incassare milioni importanti per mettere a segno acquisti di livello assoluto. Non ci saranno colpi ad effetto, ma tanti innesti funzionali al nuovo progetto della società torinese.

Massimiliano Allegri ha rifiutato numerose proposte proveniente dall’Arabia Saudita visto che crede ancora tanto nella bontà del progetto della Juventus. Una rivoluzione totale in questi mesi in campo e fuori per i bianconeri, che ora intendono competere nuovamente con le big d’Italia e d’Europa. Una maxi-operazione prevista per l’immediato in casa Juve: un affare decisivo per rinforzare le corsie esterne dopo l’addio di Cuadrado, che si è accasato a parametro zero all’Inter.

La scelta del laterale colombiano non è piaciuta affatto ai tifosi bianconeri, che ora non vedono l’ora di affrontarlo come avversario. Ora la maxi-operazione per dimenticare subito il ‘tradimento’ dell’attuale giocatore nerazzurro: un affare immediato in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, chiusura immediata: maxi operazione per i bianconeri

Il neo ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, vuole subito arrivare a nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. I bianconeri proveranno a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per chiudere affari interessanti per il futuro.

Come svelato da Tuttosport, la Juventus vorrebbe chiudere subito l’affare Holm, attualmente in forza allo Spezia. Il club bianconero starebbe provando ad inserire nell’operazione il cartellino di De Winter, valutato 5 milioni, più Deah Huijsen, giovane difensore di proprietà della Juventus che si è messo in luce con la Next Gen. Classe 2005, l’olandese è considerato uno dei migliori prospetti a livello internazionale. La Juventus potrebbe così dare due giovani di qualità per arrivare subito al laterale svedese dello Spezia, Emil Holm, che è stato protagonista in Serie A nelle ultime stagioni.

Il club bianconero è sempre molto attivo per chiudere questo trasferimento. L’obiettivo è quello di risanare il bilancio pensando a profili interessanti e molto economici rispetto al passato. La Juventus continua a lavorare attivamente per nuovi rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri, che cercherà di arrivare nuovamente in alto in Serie A dopo stagioni deludenti sotto ogni punto di vista. I bianconeri vogliono subito chiudere il colpo Holm per regalare un innesto di qualità per la fascia.