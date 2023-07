Ludovica Pagani è uno spettacolo: il vestito è bucato

Ludovica Pagani con un vestito bucato, visione illegale che lascia in evidenza tutte le curve più seducenti della showgirl: favolosa

I giorni di questa lunga estate si susseguono, le temperature elevate non danno tregua e vengono rese ancora più torride dalla presenza delle tante bellezze del web che continuano a regalare spettacolo con i loro scatti super seducenti. Impossibile rimanere indifferenti, per esempio, di fronte a quelli di Ludovica Pagani.

La 28enne bergamasca si sta confermando sempre di più uno dei volti emergenti del mondo dello spettacolo, ma forse definirla in questo modo è ormai riduttivo. In effetti, Ludovica è una vera e propria garanzia, non deludendo mai le attese di un vasto popolo di ammiratori che rimane sempre senza fiato di fronte a lei.

In questi anni l’abbiamo ammirata in varie vesti, tutte caratterizzate, per lei, da un notevole successo. Youtuber, showgirl, conduttrice televisiva, speaker radiofonica e in podcast, modella, influencer, persino disc-jockey, che è l’attività in cui si è lanciata con maggiore convinzione negli ultimi tempi. C’era lei, tanto per dirne una, a orchestrare il deejay set del Festival di Sanremo. E adesso, come prevedibile, si sta rendendo protagonista delle più scatenate serate estive. Le discoteche, con la sua presenza, ribollono letteralmente di passione.

Ludovica Pagani, la febbre del sabato sera: la consolle in fiamme con un vestito così

Negli ultimi scatti sul suo seguitissimo profilo Instagram, che l’ha ormai consacrata tra le bellezze social più desiderate e cliccate in assoluto con oltre 3 milioni e 700 mila followers, ecco come appariva, dopo un sabato sera davvero da ricordare.

Abito nero aderentissimo, dalla gonna cortissima, e bucato nella parte anteriore sul top, rendendo un effetto stratosferico ed evidenziando le sue curve da sogno. Esplosiva è dire poco, la compagna del calciatore della Roma Stephan El Shaarawy è davvero in splendida forma e mette in evidenza una sensualità incontenibile, che non si smentisce mai.

Si ripete il solito copione, quello con like e commenti entusiasti a fare da cornice al tutto. Tutte le immagini estive, ma non solo queste, stanno ripercorrendo lo stesso iter. Bellezza e fascino da capogiro, Ludovica è uno spettacolo e gli applausi per lei sono pienamente meritati. La disc jockey più amata dei social italiani non ha smesso di farci ballare per questa estate, ne vedremo ancora delle belle.