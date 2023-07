Carolina Stramare bollente versione leopardata, da urlo

Carolina Stramare continua a infiammare i suoi profili social. Uno degli ultimi contenuti, ne siamo certi, vi lascerà senza parole.

Carolina Stramare sta crescendo sempre di più sui social, più precisamente su Instagram. Il suo profilo, infatti, ha già superato il mezzo milione di follower. Numeri meritati e che hanno un motivo ben preciso.

La prima apparizione nel mondo dello spettacolo risale al 2019, quando Carolina partecipò e vinse il noto concorso “Miss Italia”. Da qualche anno fa parte del cast del noto programma “Scherzi a parte” di canale 5 condotto da Enrico Papi. Nella sua vita lavorativa, però, c’è spazio anche per il mondo del calcio, visto che è il volto della Serie B su Helbiz Live. Nel 2023 ha preso parte al programma di casa Rai “Pechino Express”, insieme a Barbara Prezja.

Sentimentalmente è stata legata con l’imprenditore milanese Alessio Falsone, con la storia terminata nel 2019. Sono passati anni, si sono inseguiti diversi rumors riguardo alle sue conquiste (tutte smentite) e tra gli altri si era parlato anche di Dusan Vlahovic come possibile fiamma della ragazza. Queste apparizioni hanno portato Carolina Stramare ad essere molto seguita sui social, con il pubblico che la segue con grande interesse. A tal proposito, uno degli ultimi scatti ha mandato in tilt il suo profilo Instagram.

Carolina Stramare toglie il respiro, lo scatto è da favola: fan a bocca aperta

Carolina Stramare continua a stupire positivamente sul noto social network, con i fan rimasti ammaliati da uno degli ultimi contenuti postati. Nello scatto in questione possiamo vederla con indosso un lungo vestito leopardato, che mette in risalto un fisico statuario.

A lasciare i follower senza fiato è un lato A a dir poco esplosivo, che ha scaldato il pubblico nei commenti. Il post ha infatti fatto il pieno di like e commenti, con i follower che non hanno esitato a farle sentire tutto il proprio calore e supporto.

“Sei la più bella del mondo” e “quanto sei meravigliosa”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Ovviamente non possono mancare commenti con dei toni più “coloriti”, con il pubblico più affezionato pronto a farle sentire tutta la propria vicinanza. In attesa di tornare all’attività lavorativa, Carolina Stramare si gode un pò di riposo per tornare più in forma che mai.

I follower continueranno a seguirla con costanza, restando in attesa di ulteriori scatti dove poterla ammirare ancora in tutta la sua bellezza. Carolina Stramare è pronta a stupire sempre di più, infuocando ancora queste afose giornate estive.