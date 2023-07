Serie A: colpo a sorpresa, arriva Ndidi a centrocampo

In Serie A sono molte le squadre attive sul calciomercato. E tra i colpi possibili di calciomercato potrebbe esserci Ndidi.

Manca ormai un mese all’inizio della nuova stagione e per questo motivo sono diverse le squadre che si stanno muovendo per cercare di trovare i giusti giocatori da regalare ai propri allenatori.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, una big di Serie A è sulle tracce di Ndidi in questo calciomercato. La retrocessione del Leicester porterà il centrocampista ad iniziare una nuova esperienza e l’Italia rappresenta una possibilità importante considerando il fatto che stiamo parlando di un calciatore che ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione non facile.

Calciomercato: Ndidi in Serie A, ecco con chi firma

Ndidi è pronto a sbarcare nel nostro campionato dopo una stagione non facile. La retrocessione del Leicester, infatti, porterà il giocatore a lasciare il club inglese allenato da Maresca per iniziare una nuova esperienza dopo un periodo non facile. L’obiettivo è quello di rilanciarsi per provare a dimostrare di essere ancora in grado di poter ambire a traguardi importanti. Per il momento si tratta di una indiscrezione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Nelle scorse settimane Ndidi è più volte stato accostato al Napoli, ma il centrocampista può essere una idea di centrocampo anche di Roma e Cagliari, con Ranieri che per poco tempo lo ha allenato al Leicester. Konur non svela la squadra di Serie A interessata e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere certezze.

Per questo motivo sono in corso trattative e vedremo se alla fine si arriverà o no alla tanto attesa fumata bianca. La squadra di A ci pensa e nel giro di davvero poco tempo ci potrebbero essere delle importanti novità.

Mercato: Ndidi idea per il Napoli

Come detto in precedenza, Ndidi è stato accostato al Napoli in più di un’occasione e la carta Osimhen potrebbe essere quella giusta per portare il centrocampista in azzurro in questa sessione di calciomercato.

Da segnalare anche un possibile inserimento di squadre come Roma e Cagliari, che possono sfruttare il prezzo low cost del giocatore per regalare un rinforzo importante al proprio tecnico. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e dove giocherà il centrocampista nigeriano.