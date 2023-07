Bernardeschi-Serie A: ci siamo, c’è il via libera

Federico Bernardeschi sembra essere sempre più vicino al ritorno in Serie A. Un club ci pensa e il Toronto apre al trasferimento.

Federico Bernardeschi è pronto a lasciare il Toronto per ritornare in Italia. L’esperienza in Canada per lui non è andata molto bene e per questo motivo sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di riprovare una esperienza nel suo Paese.

Si è parlato molto di Bologna e Salernitana, ma in queste ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di una big di Serie A. Il Toronto ha aperto al trasferimento e quindi il via libera è assolutamente possibile. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del diretto interessato.

Calciomercato: Bernardeschi in Serie A, ecco con chi firma

Federico Bernardeschi è pronto a sposare un progetto per ritornare nella nostra Serie A e rilanciarsi dopo un periodo non facile. La scelta di andare in Canada non è stata quella giusta e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro del calciatore. Stiamo parlando di un colpo assolutamente importante conoscendo la sua qualità e per questo motivo un tentativo ci potrà essere per arrivare ad un accordo.

Stando alle ultime indiscrezioni de Il Mattino, Federico Bernardeschi potrebbe finire al Napoli in questo calciomercato. Il Toronto è pronto ad aiutare i partenopei nell’ingaggio e per questo motivo mettiamo i partenopei in pole position. L’ultima parola spetterà a Rudi Garcia, chiamato a decidere se dare il via libera a questo trasferimento oppure fare un passo indietro.

Sicuramente Bernardeschi non ha nessuna intenzione di lasciar sfuggire questa occasione sia per riconquistare Mancini che per dimostrare di essere all’altezza e la fumata bianca è assolutamente possibile. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà il via libera oppure no.

Mercato: il Napoli pensa a Bernardeschi

Il Napoli ha come obiettivo in questo calciomercato Federico Bernardeschi. Il calciatore piace molto ai partenopei e il Toronto ha aperto alla possibilità di aiutare a pagare l’ingaggio. Si tratta di una svolta importante considerando i problemi economici che ci sono nel mondo del calcio.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo.