Paola Saulino bollente, il bikini è esplosivo e mostra (quasi) tutto

Paola Saulino sempre più scatenata, nel corso delle sue vacanze la influencer sta dando fondo a tutta la sua sensualità incontenibile

E’ davvero difficile fare una hit parade esaustiva e ‘oggettiva’ degli scatti che le principali bellezze della rete stanno regalando ai nostri occhi. Di sicuro, in questa estate 2023 non mancano manifestazioni di fascino ultra seducente che colpiscono dritte al cuore. Tra le migliori, di certo, ci sono quelle che ci sta riservando Paola Saulino.

La popolare webstar e influencer partenopea, diventata celebre per le sue pose e i suoi atteggiamenti davvero provocanti, con iniziative sui social con le quali riesce sempre a spiazzare il suo pubblico, aveva assicurato ai suoi fan che in questa bella stagione avrebbe dato il meglio di se stessa e si sarebbe lasciata andare. Dichiarazioni a cui ha fatto seguire i fatti, altroché, e infatti nelle prime settimane estive Paola ha dato spettacolo a più non posso.

Sorridente e radiosa, anche grazie alla vittoria dello scudetto del suo Napoli – celebrata degnamente con una mise da urlo senza veli e con il suo corpo pitturato di azzurro che è diventata rapidamente virale – Paola sembra davvero in forma smagliante e come sempre, nelle immagini che regala al vasto pubblico dei suoi fan, non fa mancare ammiccamenti irresistibili che le assicurano una vera valanga di like e commenti estasiati.

Paola Saulino, in costume è una esplosione seducente senza freni: curve stratosferiche che fanno sognare

Come tante personalità del jet set, Paola si trova in questo momento in quel di Ibiza. E uno scatto dopo l’altro riesce a rendere l’atmosfera torrida come non mai. Lei si rinfresca in piscina, ma per tutti gli altri le temperature salgono.

In costume, è davvero difficile resistere alla sua silhouette giunonica e dalle curve pericolosissime. Scollatura incontenibile, perizoma illegale, fianchi suadenti e il solito sguardo magnetico e malizioso che lascia senza parole. Curve in cui perdersi da ogni prospettiva e che danno quasi la sensazione di bucare lo schermo.

Per gli oltre 150 mila followers di Paola su Instagram, l’ennesima visione da ricordare, nella consapevolezza che da qui alla fine delle estate ne avremo ancora delle altre. I messaggi di vera e propria adorazione per lei non mancano, la sua sensualità verace è uno spettacolo che non stancherebbe mai.