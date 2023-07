Elena Santarelli accavalla le gambe e infiamma i social, che spettacolo

Una Elena Santarelli sempre più bella delizia i propri follower sui social. Così sorridente, e con quella gonna che mostra tutto, non ce la ricordiamo.

Elena Santarelli da alcuni anni è finalmente riuscita a ritrovare la serenità perduta. Giacomo, uno dei suoi figli avuti nel matrimonio avvenuto con Bernardo Corradi, si ammalò in maniera molto grave quando era appena un bambino.

Fare i conti con il tumore a soli 5 anni è una sfida che affosserebbe chiunque, come è comprensibile che sia. L’importante però è che dopo la caduta ci sia la risalita. E questo è l’insegnamento che Elena Santarelli e la sua famiglia hanno voluto dare da allora a tutti coloro che si trovano in una situazione del genere.

Lei si svegliava di notte per togliere i capelli che a suo figlio cadevano per via della chemioterapia e che finivano tutti sul cuscino. Ma c’è stato ben di peggio. La showgirl originaria di Latina, assieme a suo marito, non ha mai mollato. Anche se c’erano state delle ulteriori difficoltà.

Elena Santarelli, ora ogni giorno è felice

Sembra infatti che il rapporto tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi abbia rischiato di finire. Le tensioni potevano fare in modo che accadesse anche questo, a margine della malattia di Giacomo. Ma il peggio è passato e da tempo la bellissima Elena ha cominciato a sorridere ancora di più alla vita.

Riguardo agli impegni lavorativi le cose da fare non sono mai mancate. Abbiamo visto la Santarelli più volte in televisione oltre che sui social, dove è sempre presente e porta avanti una proficua carriera da influencer. Ormai non c’è un vip che non abbia almeno un profilo social attivo sul quale riversare alcuni momenti della propria quotidianità. Ed anche la stupenda laziale non è da meno.

Ad un passo dai 41 anni – ma a vederla si potrebbe benissimo dire che la Santarelli ne abbia 31 in realtà – lei che è una delle bionde più belle che ci sia ci regala tanti scatti molto glamour. Come quello nel quale avviene un bel gioco di gambe da vedere. Del resto la Santarelli è “una stangona”, alta più di un metro e ottanta. Ed è normale che le sue lunghe leve vadano così in risalto.

La possiamo ammirare durante la sua vacanza a Formentera, mentre gusta qualcosa di buono e di fresco ad un tavolino di un bar. Ecco che le gambe della Santarelli si scoprono, come è giusto che sia in estate, per pareggiare in bellezza il sorriso solare che ne dipinge il volto. Lei è sempre stata bellissima, è sempre stata luminosa come il Sole. E speriamo che sia sempre così.