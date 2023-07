Sergio Rico, ultim’ora pazzesca dall’ospedale: c’è l’annuncio

Arriva una ultim’ora pazzesca per quanto riguarda le condizioni di salute di Sergio Rico, direttamente dall’ospedale

Sergio Rico sta vivendo il periodo più difficile della sua vita. Non si parla di calcio, che in fin dei conti è soltanto uno sport, un lavoro per chi – come i calciatori – ci vive. E’ qualcosa che va oltre, si parla proprio della possibilità di morire. Perché a volte basta una distrazione, o comunque un evento che non dipende dalla propria persona per subire il peggio.

Il caso del portiere spagnolo è molto simile a questo. Lo scorso 28 maggio a Huelva, il cavallo sul quale stava montando si è imbizzarrito, la caduta e soprattutto un calcio da parte dell’animale gli ha fatto subire un trauma cranico. Per diverso tempo, Sergio Rico è stato in terapia intensiva a lottare, tra la vita e la morte. Per fortuna, l’intervento dell’elicottero è stato immediato e il portiere del PSG fu trasportato all’ospedale.

Qualche giorno fa è uscito dalla terapia intensiva, grazie a un progressivo miglioramento delle sue condizioni. Le cose vanno sempre meglio, tanto che lo stesso Sergio Rico ha voluto postare un messaggio sul proprio profilo Instagram, per aggiornare i suoi followers sul suo stato. E questo non può che far piacere a chiunque, data la risonanza mediatica avuta dall’incidente e al rischio serio di perdere la vita.

Sergio Rico torna a parlare dopo l’incidente

Di seguito, le parole di Sergio Rico postate su Instagram: “Ci tenevo a ringraziare chiunque mi abbia mostrato affetto e amore in questi giorni complicati. Le mie condizioni migliorano giorno dopo giorno e continuo a lavorare per guarire del tutto. Mi sento molto fortunato e ancora una volta grazie a tutti, spero di rivedervi presto”.

Sono queste le prime parole di Sergio Rico dallo scorso 28 maggio. Finalmente il portiere spagnolo si è svegliato e dunque continuerà il proprio iter riabilitativo all’interno della struttura ospedaliera. Di sicuro è esclusa a priori la possibilità di tornare in campo, almeno nell’immediato. Ogni tipo di valutazione sulla sua carriera verrà effettuata più avanti. Il PSG e i suoi compagni di squadra hanno mostrato subito grande vicinanza alla famiglia del portiere spagnolo.

Nelle scorse settimane si è anche parlato del rinnovo di Sergio Rico. Il PSG vorrebbe prolungare l’attuale accordo, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Dimostrare fiducia al portiere spagnolo, nonostante non sia mai sceso in campo – perché chiuso da grandi campioni – è un atto importante anche perché impossibilitato dal mettersi in mostra visto l’incidente subito.