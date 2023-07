Giuntoli all’assalto: mani sull’erede di Szczesny

La Juve del futuro riparte dalla porta, Cristiano Giuntoli ha già trovato sul mercato quello che sarà l’erede di Szczesny.

Il portiere polacco sembra aver finito il suo corso in bianconero, il neo direttore tecnico punta su un elemento in prospettiva, da strappare alla concorrenza degli altri top club in anticipo.

La Juventus è una specie di cantiere aperto, sono tante le cose da mettere a posto. Trovando un direttore come Cristiano Giuntoli, la consapevolezza è che i bianconeri non saranno passivi, quanto piuttosto protagonisti del mercato italiano.

Sfumato l’obiettivo Milinkovic Savic, c’è un’altra questione che tiene banco come quella del portiere per il futuro. Il post Buffon è stato gestito da Szczesny nel corso delle ultime stagioni, ma il polacco guadagna troppo e non ha mai entusiasmato la piazza. Un nuovo portiere potrebbe riportare sicurezza tra i pali ed entusiasmo tra i tifosi.

Juve, Giuntoli trova il sostituto di Szczesny

Il rinnovo automatico per il polacco ha allungato il suo contratto sino al 2025, con un ingaggio annuo di sette milioni di euro più bonus. Tanti, forse troppi per un portiere che non fa la differenza, potrebbe essere sostituto da un giovane in rampa di lancio. Si cercherà così di assecondare una eventuale richiesta di trasferimento, oppure si andrà direttamente a proporre, nel prossimo futuro, una rescissione con buonuscita. In questo caso, dovrà prima arrivare il suo erede in porta, quello che Giuntoli ha già puntato: la Juve preleverà Carnesecchi dall’Atalanta.

Il portiere dell’under 21 sta risalendo nel gradimento, non è un caso come il direttore tecnico lo stia seguendo dai tempi del Napoli. In Serie A ha dimostrato il suo valore nonostante la retrocessione della Cremonese. Un’eventuale annata con l’Atalanta nella prossima stagione – scalzando la concorrenza di Juan Musso – ne certificherebbe il valore anche in campo internazionale. La trattativa non sarà velocissima, ma la Juve avrebbe già bloccato il portiere italiano per il 2024.

Una soluzione efficace, considerando come a Carnesecchi serva ancora un po’ di esperienza, mentre i bianconeri dovrebbero trovare anche il modo di lanciarlo definitivamente da titolare. L’Atalanta, a meno di improvvisi exploit, potrebbe accontentarsi di 20 milioni di euro per il suo prospetto uscito dal settore giovanile, Gasperini non sembra volerlo trattenere a tutti i costi. La concorrenza è aumentata, ma la Juve sa di potersi giocare carte importanti, potendo preparare con calma il terreno al portiere orobico.