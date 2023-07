Cristina Buccino è uno spettacolo: curve mozzafiato

Cristina Buccino continua a spopolare sul web come una delle principali protagoniste dell’estate: look dalle curve pazzesche

Si è affermata da diverso tempo come una delle modelle italiane più famose anche su scala internazionale e infatti non passa mai inosservata con i suoi scatti sui social, che la pongono sempre sotto i riflettori, più che meritatamente. Il fascino di Cristina Buccino ha davvero pochi eguali.

La modella e influencer calabrese, 38 anni compiuti il mese scorso, è sempre sulla cresta dell’onda. Come ben sanno i fan di lunga data, in particolare nel corso dell’estate, quando riesce sempre e comunque a sfoderare tutte le sue armi. Bellezza da capogiro, silhouette statuaria in ogni dettaglio che Cristina sa far risaltare con grande stile ed eleganza provocante. Un capolavoro che si ripete continuamente e che non può certo lasciare i numerosi ammiratori indifferenti.

Cristina ha un seguito da oltre tre milioni di followers su Instagram, numeri importanti che chiariscono come sia una delle presenze femminili più amate in assoluto dal pubblico. La classe di colei che è stata definita più volte la Kardashian italiana non si può discutere. E l’appuntamento con scatti e stories che profumano di seduzione purissima è imperdibile. La scelta della Buccino, maturata alcuni anni fa, di lasciare il mondo della tv, dove pure dava prova di sensualità stratosferica, si è rivelata giusta, giovando alla sua carriera di modella.

Cristina Buccino, la dolce vita ad Ibiza: lato A in primo piano, esplosività che non tradisce mai

Cristina, in estate, ha un luogo privilegiato dove trascorrere la stagione calda e diffondere scatti a dir poco roventi. Si tratta di Ibiza, dove tra panorami da urlo e primi piani avvolgenti, si diverte a mandare in visibilio tutta la platea.

“Vita sull’isola”, è il titolo della didascalia dell’ultimo post, con Cristina che in un lungo e sfarzoso abito nero incornicia alla perfezione la sua silhouette da sballo. E in particolare mette in evidenza una scollatura che come sempre lascia il segno e ipnotizza gli osservatori. Lato A contenuti a fatica dalla parte in top del vestito, i fan non possono che adorare istantaneamente queste immagini ed elargire like e commenti entusiasti come se non ci fosse un domani. Resistere a tutto questo è del resto sempre una missione impossibile.