Zaniolo choc: offerta pazzesca dall’Arabia

Il club della Saudi Pro League, dopo aver cercato invano Allegri e Mourinho, si è buttato a capofitto sul nazionale azzurro

Si lasciano e si rincorrono, si sfiorano e si allontanano. Fino a prendere, probabilmente, strade diverse. Anzi diversissime. Il futuro di Nicolò Zaniolo, l’eroe del popolo giallorosso in quanto match-winner della finale di Conference League di Tirana del 25 maggio 2022, è sempre sulla bocca di tutti.

Dopo esser passato al Galatasaray nel prolungamento della sessione di mercato invernale in Turchia – dove era possibile concludere affari fino all’8 di febbraio- l’ex prodotto delle Giovanili di Genoa e Fiorentina fa i conti con una lusinga milionaria proveniente dall’Arabia Saudita.

Con una trattativa lampo il dirigente dei capitolini Tiago Pinto riuscì a cedere il calciatore agli omologhi giallorossi turchi per 16 milioni, ottenendo circa altri 10 milioni di eventuali bonus e il 20% su una futura eventuale rivendita che superi la cifra concordata per la prima operazione tra la Roma e il Galatasaray. Già, la rivendita. Proprio su questo terreno si installa l’attenzione della società di Trigoria e il desiderio che un eventuale trasferimento possa andare a buon fine.

Il sodalizio interessato alle prestazioni dello sfortunato talento nativo di Massa ma cresciuto a La Spezia è l’Al-Hilal, società al lavoro per rinforzare e non poco il suo club. Il club saudita è vicino a Milinkovic in queste ore ma continua a essere scatenato sul mercato.

Zaniolo in Arabia, la Roma gongola

Come riferisce il Corriere dello Sport, l’Al-Hilal starebbe facendo sul serio per il calciatore italiano. Disposto a mettere sul piatto qualcosa come 35 milioni – una cifra che subito dopo l’alloro europeo la Roma aveva rifiutato dalla stessa Juve – il club arabo conta di strappare il sì al Galatasaray, che metterebbe a segno una buona plusvalenza, ma soprattutto l’ok del giocatore. Che verrebbe ovviamente ricoperto d’oro. Zaniolo ci pensa, l’addio al calcio che conta cosi giovane è una scelta molto difficile.

In tutto questo la Roma sarebbe certa di incassare 4 milioni, che rappresentano il 20% di differenza tra il costo della prima cessione di Zaniolo e il successivo trasferimento in Arabia Saudita. Zaniolo rimpinguerebbe cosi le sue tasche mentre anche il club giallorosso potrebbe esultare.

Dopo Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic ed altri, la Saudi Pro League si prepara ad accogliere un altro big. Stavolta nel pieno della sua sfrontata giovinezza. E di un talento che non sempre si è espresso in campo secondo le enormi potenzialità che tutti gli riconoscono.