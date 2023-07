Inter, mazzata su Lukaku: si va allo scontro

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, l’Inter rimane impegnata sul fronte Romelu Lukaku: è scontro col Chelsea

Alla fine è stata l’Inter a spuntarla. Praticamente tutte le big erano attratte dal profilo di Davide Frattesi, il quale nell’ultima stagione aveva messo in mostra le proprie qualità fuori dal comune con la maglia del Sassuolo targato Alessio Dionisi. Non è stato affatto semplice battere la folta concorrenza.

Ma la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio si è mossa in anticipo, sfruttando poi il cartellino dell’attaccante Samuele Mulattieri per raggiungere l’intesa definitiva con la compagine neroverde. E adesso che succede? C’è senz’altro soddisfazione nell’ambiente interista per il colpo messo a referto, che si aggiunge ai rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Ma, ovviamente, il calciomercato in entrata della ‘Beneamata’ non finisce qui.

L’estate è ancora molto lunga e il club lombardo vuole riportare il più in fretta possibile a Milano Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno un vantaggio, ossia la volontà dell’attaccante belga. Quest’ultimo, infatti, non intende prendere in considerazione eventuali soluzioni che non siano il ritorno all’Inter. Tant’è che l’ex Manchester United ha rifiutato una ricchissima proposta proveniente dall’Arabia Saudita (Al-Hilal), che gli avrebbe consentito di guadagnare per un determinato periodo cifre letteralmente astronomiche.

Inter-Lukaku, il Chelsea alza il muro: ecco cosa sta succedendo

Big Rom, però, vuole solo l’Inter e la società meneghina ha fretta di riprenderlo. Ma il Chelsea ora, stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, starebbe alzando il muro. L’obiettivo dei lombardi è arrivare alla fumata bianca il 12 luglio. I ‘Blues’ hanno a bilancio Lukaku per 68 milioni di euro e ne chiedono almeno 40 per la cessione del centravanti a titolo definitivo.

L’Inter, chiaramente, non è disposta ad accontentare immediatamente tale richiesta, piuttosto opterebbe per un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni, in un affare da 30 milioni complessivi. Il Chelsea, dal canto suo, non vuole scendere dalla soglia dei 40, forte anche del contratto in scadenza giugno 2026, e per adesso non ha fretta di vendere Big Rom.

Anzi, secondo la stampa inglese la società di Londra valuterebbe anche una multa, nel caso in cui il 12 luglio – giorno di inizio del ritiro dei ‘Blues’ – Lukaku non dovesse presentarsi a Cobham insieme ai compagni e a mister Pochettino.

Il calciatore, in tutto ciò, è disposto a ridursi ulteriormente l’ingaggio per accelerare i tempi. C’è la sensazione che l’affare possa comunque andare a buon fine, ma non sarà affatto semplice stavolta e i tempi potrebbero allungarsi parecchio. Staremo a vedere.