Monica Bertini, tacchi alti e abito corto: il contatore dei like va in tilt

Monica Bertini è una delle protagoniste di questa lunga estate. Gli scatti social della bella giornalista sportiva di Mediaset fanno impazzire i suoi tantissimi fan

E’ diventata nel giro di qualche mese una delle regine dei social. In prossimità dell’estate Monica Bertini fa proseliti grazie a scatti e foto molto spesso intriganti che la bella giornalista sportiva di Mediaset pubblica sul suo profilo Instagram.

In realtà il successo e la popolarità della quarantenne cronista di origini emiliane è andato in crescendo grazie alla conduzione del programma ‘Pressing‘, in onda ogni lunedì su Italia Uno in tarda serata. La Bertini si è dimostrata ampiamente all’altezza del ruolo e ora è diventata una delle colonne della redazione sportiva del colosso televisivo fondato da Silvio Berlusconi.

E’ soprattutto grazie a lei che un contenitore calcistico storico come ‘Pressing’ abbia ritrovato lo smalto e la brillantezza di un tempo. La conduzione di Monica, dinamica e brillante, ha riportato il programma a buoni livelli di ascolto nonostante una concorrenza quanto mai agguerrita e qualificata. Ha forse aiutato lo spostamento del programma al lunedì, ma ha senz’altro contribuito la presenza della Bertini.

Monica Bertini, l’outfit per la serata è da infarto: i fan vanno in visibilio

La bellissima giornalista, nata a Parma quarant’anni fa sta dunque vivendo il periodo migliore della sua carriera, andata finora in netto ed evidente crescendo. E poi c’è lo zampino dei social: i quasi mezzo milioni di followers che la seguono sul suo profilo Instagram rappresentano una buonissima base di consenso anche perchè sono in costante aumento.

Una fan-base che la diretta interessata alimenta grazie alla pubblicazione di foto sempre molto intriganti e mai volgari. In una delle ultime, Monica Bertini appare molto elegante, di profilo, con indosso un abito particolarmente corto che mette in risalto le sue splendide gambe. E ai piedi due scarpe aperte con lunghi tacchi a spillo.

Migliaia di like hanno inondato la bacheca della giornalista sportiva nel giro qualche minuto. Il successo e la popolarità crescono a dismisura, forse anche di più in questo periodo di relax e vacanze. La conduttrice Mediaset si trova infatti in Sardegna dove sta trascorrendo qualche giorno di relax in vista della nuova stagione televisiva e di conseguenza calcistica. A quanto pare infatti Monica Bertini è stata confermata a furor di popolo alla conduzione di Pressing insieme a Massimo Callegari.