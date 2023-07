Juventus, per Allegri rischia di saltare tutto: il nuovo piano di Giuntoli

Dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli in bianconero, Massimiliano Allegri potrebbe vedere saltare un suo piano per la prossima stagione.

La stagione terminata un mesetto fa è stata sicuramente tra le più difficili dell’intera storia della Juventus. I tifosi della ‘Vecchia Signora’, infatti, hanno dovuto affrontare sia gli scarsi risultati ottenuti sul campo dalla squadra guidata da Massimiliano Allegri che dalle vicende extracalcistiche. Dal caso plusvalenze alla cosiddetta manovra stipendi.

Una volta accantonata l’ultima annata, in attesa del responso ufficiale dell’Uefa sulla partecipazione o meno alla prossima edizione della Conference League, l’attenzione della Juventus è tutta rivolta verso il mercato, visto anche l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Il dirigente, dopo che lo scorso 30 giugno si è liberato dal Napoli, sta trascorrendo infatti i suoi primi giorni da bianconero.

Ma la Juventus, con Giovanni Manna come direttore sportivo, non è stata ferma a guardare. Il club ha rinnovato per un altro anno ancora il contratto di Adrien Rabiot, ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Arek Milik ed ha ha ingaggiato Timothy Weah. Tuttavia, al netto di ulteriori acquisti, il piano tattico pensato da Massimiliano Allegri per la prossima stagione rischia veramente di saltare.

Mercato Juve, Max Allegri potrebbe dire addio sia Dusan Vlahovic che a Federico Chiesa

Nella ‘Vecchia Signora’, di fatto, ci potrebbe essere più di un anno eccellente. Dopo quelli di Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado, Massimiliano Allegri potrebbe essere costretto a dire addio sia a Dusan Vlahovic che a Federico Chiesa. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere ceduti dalla Juventus per ottenere del denaro liquido, il quale sarebbe molto utile per la casse economiche del team piemontese.

Dusan Vlahovic, che al momento non ha per nulla colpito nella sua esperienza bianconera, potrebbe essere ceduto per circa 80 milioni di euro. Sul serbo potrebbe fiondarsi il Bayern Monaco, visto che il club bavarese sta cercando un nuovo centravanti. Federico Chiesa, invece, potrebbe essere ceduto dalla Juve sia per la poca sintonia del giocatore con Max Allegri che per ottenere una gran bella somma da un club facoltoso.

L’ex Fiorentina è stato sì accostato anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis che, però, non arriverà mai ai 60 milioni di euro richiesti dalla Juventus per cedere a titolo definitivo le prestazioni del calciatore campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini nel 2021. Su Federico Chiesa, infatti, bisogna registrare l’interesse di squadra della Premier League, soprattutto quello del ricchissimo Newcastle.