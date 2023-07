La Juve ‘salva’ il calcio italiano: ecco cosa sta succedendo

La Juve salva il calcio italiano. Sembra sempre che l’unica ancora di salvezza sia rappresentata dalla società bianconera.

Il calcio italiano è un mistero affascinante. Attraversa le sue storiche fasi, dove a periodi di successi e riconoscimenti internazionali fanno seguito lustri decisamente più bui. Questo è un periodo decisamente buio.

La stagione appena conclusa ha presentato un calcio italiano con volti diversi, almeno apparentemente. L’inchiesta Prisma, l’indagine condotta dalla Procura di Torino, l’unica sempre vigile ed attenta, ha coinvolto direttamente la Juventus sui casi plusvalenze-fittizie e manovre-stipendi, e ha indubbiamente marcato a fuoco l’italica stagione calcistica e non soltanto della società bianconera.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo i recenti risultati delle squadre italiane in Europa, ha parlato di una sorta di nuovo Rinascimento del calcio italiano. A ruota, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi non ha certo lesinato elogi ai tre club italiani che hanno raggiunto le finali di Champions. Europa e Conference League.

La Juve salva il calcio italiano

Tutta questa celebrazione, ed autocelebrazione, del calcio italiano è avvenuta, giorno più giorno meno, intorno alla metà di maggio. Poi è successo qualcosa di, evidentemente, non previsto. Le tre finali europee non sono andate esattamente nella direzione che Inter, Roma, Fiorentina, Gravina ed Abodi avevano previsto. Tre sconfitte su tre e ritorno a casa con le pile vuote.

Il calcio italiano vive una crisi profonda e le recenti difficoltà delle italiane sono ancora più nette con la crisi dei diritti tv. Occorre cercare di rendere sempre più appetibile il nostro calcio all’estero e allora ecco che la Juventus, tanto criticata negli ultimi mesi, potrebbe diventare l’ancora di salvezza del nostro calcio. Una notizia che nessuno avrebbe preso in considerazione e che ora appare sempre più probabile.

La Lega starebbe infatti pensando di far giocare la Juventus nello slot delle 12.30, quello più seguito nel resto del mondo per via dei fusi orari. E’ la Juventus la squadra più seguita della Seria A nel mondo. Questo per guadagnare di più dalla cessione dei diritti del nostro calcio all’estero.

Il problema dei diritti tv è molto caro a tutti i club italiani e in queste ore i presidenti di tutte le big stanno provando a trovare una soluzione. La Juventus, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, continua a conservare grande appeal e potrebbe diventare la soluzione ai problemi della Serie A.

Secondo Gravina e tutti gli altri presidenti il prodotto-calcio italiano è di grande qualità e va pagato. Profumatamente. Una cifra inferiore al miliardo di euro per la nostra Serie A non è nemmeno ipotizzabile, né concepibile. Non sarà semplice ma la federazione sta lavorando costantemente per migliorare il prodotto serie A.