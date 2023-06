Calciomercato: Morata in Serie A, bruciate Milan e Roma

Uno dei nomi più chiacchierati nel mercato italiano è sicuramente quello di Alvaro Morata. Da tempo, infatti, si vocifera di un suo ritorno nel Bel Paese, con Milan e Roma in prima linea per lui. A sorpresa, però, sullo sprint finale è un altro club a guadagnare una posizione di vantaggio.

Sembra non fermarsi e non finire mai il lungo peregrinare di Alvaro Morata. Il bomber spagnolo, infatti, sembra in uscita ancora una volta dall’Atletico Madrid nonostante i buoni numeri della stagione appena conclusa. L’abbondanza che i colchoneros vantano in avanti, così come le voci sull’arrivo di un nuovo centravanti, mettono l’ex Juventus in uscita. Su di lui da tempo, come detto, ci sono gli occhi del Milan e della Roma, entrambe a caccia di rinforzi nel reparto avanzato. A spuntarla, però, tra le due litiganti potrebbe essere la terza compagine, come spesso accade. Andiamo a vedere che cosa succede in maniera dettagliata.

Di nuovo in Serie A, la svolta

Dopo Antoine Griezmann, Alvaro Morata anche quest’anno è stato il miglior marcatore della stagione dell’Atletico Madrid. All’attivo, infatti, 15 gol tra tutte le competizioni ed ora si sta preparando per tornare in Serie A. Difficile immaginare un suo ritorno alla Juventus, anche perché i bianconeri, in caso di cessione di Vlahovic, andrebbero su altri profili.

Il Milan e la Roma da tempo stanno valutando questo profilo e per entrambe è in lizza con Gianluca Scamacca. Oltre a loro due, ci sta pensando seriamente anche il Napoli. A riportare la notizia è l’esperto di mercato turco Ekrem Konur, che svela dunque come anche gli azzurri siano attenti nel monitorare questa situazione. Il tutto, ovviamente, potrebbe subire degli sviluppi nelle prossime ore e si ha la sensazione che sia una trattativa in qualche modo collegata al possibile addio di Victor Osimhen.

Morata al Napoli, trattativa a sorpresa

Si tratta di una notizia completamente nuova, mai uscita di recente. Nonostante ciò, però, non è la prima volta che le strade del Napoli e di Alvaro Morata si avvicinano. Già in passato, infatti, gli azzurri hanno fatto sul serio per lui, ma alla fine rifiutò la destinazione per amore nei confronti della Juventus. Chissà che stavolta l’epilogo non possa essere differente rispetto al passato.