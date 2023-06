Chiesa, è tutto falso: smentita improvvisa

Federico Chiesa negli ultimi giorni ha fatto arrabbiare non poco i tifosi della Juventus: ora però è arrivata la smentita.

Federico Chiesa sta tornando pian piano quel calciatore che avevamo imparato ad ammirare prima di quel terribile infortunio di Gennaio 2022, un grave problema al legamento crociato.

L’ultima di campionato e l’ultima in Nazionale hanno evidenziato un Federico totalmente diverso. Un ragazzo pronto a lottare come un tempo e con un rendimento di altissimo livello. Tuttavia, in questi ultimi giorni si è parlato molto di Chiesa anche per altri motivi. Come sanno bene i tifosi juventini la Vecchia Signora ha un bilancio tutt’altro che roseo e non potrà nemmeno usufruire dei soldi della Champions, dato che la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze ha costretto la Juve a scendere dal terzo al settimo posto.

Per questo all’interno del mondo Juve è in atto una spending review che taglia fuori ingaggi troppo pesanti. Ecco perché l’ultima notizia sulla richiesta di un ritocco dell’ingaggio da parte di Chiesa ha fatto arrabbiare molti tifosi della Juventus. Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, infatti, pare che l’entourage dell’attaccante ex viola abbia bussato alla porta della dirigenza di Madama chiedendo un notevole aumento per prolungare il contratto con i bianconeri.

Le voci su Chiesa non sono vere: arriva la smentita

Chiesa, che vedrà scadere il suo contratto con la Juve nel 2025, avrebbe infatti chiesto un prolungamento a 8 milioni l’anno: una cifra decisamente più alta rispetto agli attuali 5 milioni garantiti al giocatore. Proposta a cui la Juventus avrebbe risposto con un secco ‘no’. La notizia ha mandato in subbuglio la tifoseria della Juventus, scatenando un vero e proprio dibattito sui social. In tantissimi si sono schierati dalla parte della società, invitando Chiesa a cercarsi un’altra squadra.

Altri, invece, ritengono che il potenziale del giocatore possa giustificare quella cifra e che basterebbe cambiare allenatore per veder tornare l’ex viola ad alti livelli (i rapporti tra lui e Allegri non sarebbero buoni, ndr) Sta di fatto che secondo Marcello Chirico, noto giornalista e opinionista sportivo torinese, questa richiesta da parte dello staff di Chiesa non c’è mai stata.

Chirico ha comunicato sui propri social che il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, non ha ancora programmato alcun incontro con la dirigenza bianconera. Di conseguenza non ha nemmeno avanzato alcuna richiesta di aumento dell’ingaggio per il suo assistito. Tuttavia, qualche tifoso storce il naso dinanzi a rumors, che, se confermati, metterebbero a rischio la permanenza del calciatore.