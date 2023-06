Colpo Baschirotto in Serie A, destinazione a sorpresa

Uno dei simboli della salvezza del club salentino potrebbe cambiare aria in estate: arriva il colpo inaspettato

Tre gol, più un autogol procurato. E in generale una leadership e una grinta che sono state determinanti per raggiungere l’obiettivo salvezza, che si era maledettamente complicato dopo una stagione passata quasi tutta in acque tranquille.

Federico Baschirotto è molto di più di un difensore centrale che contrasta e lotta coi centravanti avversari ogni domenica. È un simbolo, un’icona per tutto il popolo giallorosso. Perfino il Ct dell’Italia Roberto Mancini si è accorto di lui, convocandolo per il doppio impegno di Nations League che ha visto poi gli Azzurri conquistare il terzo posto finale.

Ad un certo punto della stagione appena conclusa, il ‘fenomeno Baschirotto’ è diventato virale. Questo grazie anche alla particolare conformazione fisica del calciatore, che sembra quasi un culturista. E merito anche delle sue particolari e plateali esultanze, capaci di infiammare il pubblico del ‘Via del Mare’.

Il futuro di Baschirotto: spunta la neopromossa

Dopo una buona stagione il tecnico della salvezza dei pugliesi, Marco Baroni, potrebbe lasciare. Una decisione a sorpresa e anche il destino di Baschirotto potrebbe essere legato a doppio filo a quello del suo mentore. Colui che lo ha investito di un ruolo determinante nella squadra. Il Lecce assumerà probabilmente D’Aversa ma il futuro di Baschirotto è ora tutto da decidere.

Dopo l’eccezionale annata disputata, non mancano i club che si sono fatti sotto coi pugliesi per chiedere informazioni sul cartellino del nativo di Isola della Scala. Tra questi c’è una società che ha da poco festeggiato a dovere una promozione in A voluta con tutte le forze e conquistata con le unghie e con i denti al 94′. Proprio a casa dei nemici storici del Bari. Parliamo ovviamente del Cagliari di Claudio Ranieri, che avrebbe individuato proprio nel difensore veneto la pedina giusta per rinforzare la sua difesa.

Grazie alle prestazioni messe in campo agli ordini di mister Baroni, la valutazione di Baschirotto è salita fino a toccare il picco di 8 milioni di euro. Un’enormità per il pur ambizioso disegno del patron dei sardi Tommaso Giulini.

L’affare potrebbe al solito essere intavolato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore degli isolani, che vogliono da subito rinforzare la rosa per disputare un campionato di assoluta tranquillità. I tifosi del Lecce tremano: il loro eroe ruspante potrebbe già dire addio.