Ciao Tonali: il Milan ora torna su una “vecchia fiamma”

Centrocampo verso la rivoluzione in casa Milan: il club ha già pronto il nome per sostituire l’uscente Sandro Tonali.

L’ufficialità dell’addio di Sandro Tonali è solo questione di giorni, in questo momento il centrocampista del Milan è impegnato negli Europei Under 21 che si stanno giocando in Romania e Georgia e farà bene a non distrarsi se vorrà aiutare l’Italia a fare bella figura nel torneo.

Operazione, quella del classe 2000 al Newcastle, che porterà nelle casse del club rossonero qualcosa come 80 milioni di euro. Salutare qualcuno come Tonali, che si è spesso professato tifoso del Milan, sicuramente farà male ai tifosi ma purtroppo il calcio di oggi è così e c’è poco da fare. Trasferimento che farà in qualche modo felice anche il calciatore visto che andrà a guadagnare qualcosa come oltre 7 milioni a stagione.

L’unica mossa che rimane da fare al club meneghino è quella di tornare a guardarsi intorno per consegnare nelle mani di mister Stefano Pioli un sostituto all’altezza. I piani alti della società sembrerebbero aver già individuato il profilo adatto: si tratta di un calciatore già finito sotto la lente d’ingrandimento del Milan. Chissà che questa non sia la volta buona per affondare il colpo.

Calciomercato Milan, pronto il sostituto di Tonali: è un vecchio obiettivo

Cedendo Tonali il Milan si priva di un perfetto interditore di centrocampo, calciatore in grado di recuperare un numero significativo di palloni ogni partita capace anche di far ripartire subito il gioco. Insomma, al club rossonero serve qualcuno abile nel trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Ecco perché è tornato in auge il nome di Florentino Luis.

Il centrocampista del Benfica classe 1999 è già stato accostato al Milan ma prima di adesso non si è mai riusciti a trovare l’accordo con il club portoghese che a sempre sparato alto. Chiedendo somme di denaro particolarmente importanti per i rossoneri. Ora, però, con gli 80 milioni di tonali tutto può davvero cambiare. Secondo Sport Mediaset l’obiettivo numero uno adesso è Florentino Luis.

Il costo del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Somma niente affatto proibitiva per un giocatore in grado di garantire tanta quantità a centrocampo. Nonostante alcuni esponenti del Milan sia andati via di recente, Paolo Maldini in primis, il lavoro fatto negli anni resta ed è questo uno dei motivi per cui il nome del portoghese sembra destinato a tornare di moda.

Dopo averlo seguito per anni, ora è tempo di intavolare una vera e propria trattativa. Il ventiquattrenne lusitano quest’anno è stato grande protagonista con il Benfica, sia in campionato, dove ha vinto il titolo, sia in Champions League, dove è giunto ai quarti venendo eliminato proprio dall’Inter finalista insieme al Manchester City.