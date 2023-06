Chiesa, destinazione italiana: rivelazione clamorosa

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta ritenuta congrua dai bianconeri: su di lui anche un club di Serie A.

Dopo il gol siglato in Nazionale, che ha consentito all’Italia di superare per 3-2 l’Olanda e conquistare il terzo posto nella Nations League, Federico Chiesa ha confessato ai microfoni di aver vissuto una stagione molto complicata ma al tempo stesso di essere felice di poter iniziare la prossima già dal ritiro estivo.

Parole che lasciano immaginare una permanenza alla Juventus, ma dalle voci che arrivano da Torino non è affatto scontato che Chiesa vesta ancora la maglia bianconera. Qualche giorno fa ha suscitato molto scalpore la notizia sulla presunta richiesta di ritocco dell’ingaggio da parte dell’ex viola.

L’attaccante italiano avrebbe infatti chiesto 8 milioni di euro a stagione per firmare un nuovo contratto con la Juventus. Proposta che la società torinese avrebbe rispedito al mittente, dato che la Juve è impegnata in un’attenta operazione di contenimento dei costi. L’agente del calciatore ha smentito ufficialmente questa richiesta, ma intanto proseguono i rumors di mercato sul suo futuro.

Per ora si tratta solo di voci, anche perché il contratto di Chiesa scade nel 2025. Tuttavia, la Juve sarebbe disposta a sedersi al tavolo nel caso dovessero arrivare offerte congrue per l’attaccante. Le indiscrezioni di mercato rivelano che la Juve prenderebbe in considerazione offerte non inferiori ai 70 milioni di euro.

Chiesa in Serie A, ma non alla Juve: l’idea scatena i tifosi

Si tratta di una cifra non così elevata per i big club europei che dispongono di enormi budget. Chiesa ha molti estimatori in Premier League, tra cui Chelsea, Arsenal e Manchester United, ma è seguito anche dal Bayern Monaco, che ha sempre un occhio di riguardo per le fasce laterali. Nelle ultime ore sembrerebbe sempre più concreta anche un’opzione italiana.

Sembra molto difficile vedere Chiesa in Serie A con una maglia diversa da quella bianconera. Eppure le ultime suggestioni rivelano che una squadra del nostro campionato potrebbe anche fare un tentativo per il forte attaccante italiano. Secondo l’ex giocatore Massimo Donadio il club in questione è il Napoli, fresco vincitore dello scudetto.

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Donadio si è rivolto direttamente al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, invitandolo a valutare la fattibilità dell’operazione Chiesa. I partenopei possono contare su giocatori molto validi in quel ruolo come Politano e Lozano, ma secondo Donadio l’arrivo di Chiesa garantirebbe un vero e proprio salto di qualità.