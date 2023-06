Calciomercato: cambia tutto per Onana, l’annuncio dall’Inghilterra

Per Onana in queste ultime ore sembra cambiare tutto in chiave futuro. L’annuncio è arrivato dall’Inghilterra.

Le indiscrezioni di calciomercato su Onana in queste ultime ore si sono rafforzate, ma possiamo dire che per il portiere non è stato ancora deciso nulla e i prossimi giorni saranno decisivi.

In queste ultime ore dall’Inghilterra è arrivata una notizia che sembra cambiare il futuro di Onana in chiave calciomercato. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Ma il destino dell’estremo difensore inizia ad essere più chiaro.

Mercato: svolta improvvisa per Onana, c’è l’annuncio

Il futuro di Onana ormai da tempo tiene banco, ma per il momento, come spiegato in precedenza, non è arrivata nessuna decisione. Inzaghi ha chiesto alla società un sacrificio per tenerlo, ma le offerte non mancano e quindi nessuna ipotesi può essere esclusa in questo momento visto che l’interesse non manca e qualche squadra potrebbe presto affondare il colpo per cercare di anticipare la concorrenza.

Ma in queste ultime ore è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare davvero molto per il futuro di Onana in questo calciomercato. Infatti, secondo quanto riferito dal The Telegraph, ten Hag sarebbe più convinto che rinnovare il contratto a de Gea e confermare lo spagnolo più che spendere soldi per un portiere. Questo significa che il Manchester United potrebbe fare un passo indietro in questa corsa. Vedremo cosa succederà e soprattutto cosa cambierà per l’estremo difensore.

Sono in corso delle riflessioni in casa degli inglesi per prendere decisioni sicuramente molto importanti sul portiere. Il profilo di Onana, come detto in precedenza, piace molto, ma non è da escludere che alla fine si decida di confermare de Gea e quindi non puntare tutto sul camerunense. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ultime Onana: lo United fa un passo indietro?

Il Manchester United fa un passo indietro su Onana in questo calciomercato? E’ una ipotesi assolutamente da tenere in considerazione vista la volontà di ten Hag, pronto a confermare de Gea per la prossima stagione.

Naturalmente si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata visto che, almeno per il momento, non si hanno certezze e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro di questa situazione.