La barca diventa piccante: Carolina Stramare è straripante in costume

Carolina Stramare non si contiene in costume: l’estate comincia nel migliore dei modi

Carolina Stramare è nota al grande pubblico per aver vinto nel 2019 uno dei premi più ambiti d’Italia: Miss Italia. La bellissima genovese ha stravinto la competizione ricevendo il premio da Gina Lollobrigida in persona e così ha realizzato il sogno che covava da diverso tempo.

Molti anni ormai sono passati da quel giorno e tante sono le esperienze che Carolina ha vissuto. Non solo dal punto di vista professionale, sfilando per molti brand di moda, ma anche da quello televisivo riuscendo a condurre diversi programmi e a partecipare al noto reality Pechino Express 2022. Insomma, il sogno della Stramare di brillare anche nel piccolo schermo si è realizzato alla grande. E ci sono tutti i presupposti affinché possa continuare a farlo. La Stramare è legata al mondo del calcio e in passato si è parlato molto di una sua presunta relazione con l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

La modella genovese, nata nel 1999, è una vera e propria star sui social e più passano i mesi più riesce ad aumentare il proprio bacino di followers (al momento su Instagram ne conta 509mila). Carolina Stramare è infatti una delle ragazze più belle d’Italia, i brand di moda fanno letteralmente la guerra per accaparrarsela. Ora che è arrivata l’estate non ce n’è per nessuno: Carolina sfodera un fisico da paura che attira migliaia di likes e commenti.

Carolina Stramare, voglia di estate: in costume è uno schianto

Arrivata l’estate, Carolina intende sfruttare appieno il clima meraviglioso che tale stagione comporta. E cosa c’è di meglio se non approfittare di queste prime belle giornate per tuffarsi finalmente al mare, magari sfoggiando il miglior costume disponibile? Carolina ha fatto proprio questo poche ore fa decidendo di fare uno dei primi bagni della stagione. Con fotografo al seguito ovviamente.

Gli scatti di Carolina hanno subito rubato il cuore dei fans poiché la bella ligure ha mostrato il suo fisico spaziale senza rinunciare a far vedere quello che sembra essere il mare cristallino che bagna Genova. La città ligure è nel cuore della modella e quel mare cristallino ricorda l’infanzia alla bellissima ragazza.

Sotto lo scatto subito si sono materializzati centinaia di commenti che hanno sottolineato la bellezza di questa ragazza che sembra quasi sovrannaturale, provenire da qualche altro pianeta. In effetti, è veramente difficile rimanere indifferenti dinanzi a cotanta sensualità.