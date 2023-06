Milinkovic alla Juventus: scambio più cash, ecco l’offerta

La Juventus, a sorpresa, sembra farsi sotto per Sergej Milinkovic-Savic: offerta choc alla Lazio dell’ex Sarri

Ha salutato i suoi tifosi all’Olimpico, nella penultima gara di campionato in quel di Roma contro la Cremonese, con una prestazione spaziale. Due dei tre gol hanno portato la sua firma nel 3-2 finale: il miglior modo per dire addio.

Adesso l’addio di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio pare solo questione di settimane. Perchè l’ipotesi rinnovo tra la società di Claudio Lotito e l’entourage del calciatore serbo è già stata scartata: con un anno sulla scadenza ferma al giugno 2024, Milinkovic-Savic dirà addio ai biancocelesti per approdare in una grande squadra. Il ‘Sergente’, nel recente passato, è stato molto vicino al Milan. La bufera che ha poi portato al licenziamento immediato di Maldini e Massara ha, di fatto, escluso il club rossonero dalla corsa all’ex Genk.

Ci ha pensato a lungo pure l’Inter, visto che Simone Inzaghi conosce bene una delle sue ex stelle che alla Lazio ha già allenato portandolo alla naturale consacrazione in ambito italiano ed europeo. Ma, adesso, chi sembrerebbe ben deciso a farsi avanti per strappare alla Lazio il cartellino del classe 1995 è nientemeno che la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ è reduce da una stagione disastrosa, fatta di tanti momenti deludenti e davvero pochissime soddisfazioni.

Juventus-Milinkovic-Savic, dipende da Sarri: ecco l’offerta

Si ripartirà da Massimiliano Allegri che ha richiesto a gran voce rinforzi di un certo peso, proprio a centrocampo. E sì, visto che Leandro Paredes ha già detto addio dopo il prestito annuale dal PSG. Mentre Adrien Rabiot, pupillo dell’allenatore toscano, pare vicinissimo a dire addio non rinnovando l’accordo in scadenza tra poco più di dieci giorni.

L’ultima edizione de ‘Il Tempo’ ha fatto il punto sulle possibilità che la Juventus possa davvero prendersi Milinkovic-Savic da qui a qualche settimana. E per far sì che l’affare possa andare in porto, la ‘Vecchia Signora’ ha pianificato un golosissimo scambio per il gioiello della Lazio. Sul piatto un conguaglio cash – circa 15 milioni di euro – più il cartellino di Denis Zakaria, reduce da una stagione assai deludente in prestito con la maglia del Chelsea.

C’è da dire come la società romana valuti Milinkovic-Savic non meno di 35 milioni di euro e le valutazioni sulla contropartita avanzata dalla società piemontese sono già al vaglio. Bisognerà, in tal senso, attendere l’opinione di Maurizio Sarri sull’eventuale firma di Zakaria per lasciar partire il il 28enne di Lleida. In quella che sarà, molto probabilmente, la sua ultima stagione in maglia biancoceleste, il centrocampista serbo ha messo a segno 11 gol, con 8 assist vincenti in 47 presenze complessive.