Salta l’accordo con l’Uefa: terremoto Juve

La situazione in casa Juve comincia a sfuggire di mano, l’Uefa sembra intenzionata a escludere i bianconeri dall’Europa.

Nelle ultime ore sembra esserci un colpo di scena inatteso che fa preoccupare ancora di più i tifosi bianconeri. Una situazione ancora intricata e che getta nella preoccupazione tutti coloro che sono legati alla società.

L’Europa sta diventando un incubo per i bianconeri, diventati ormai un caso più unico che raro nell’intero panorama calcistico mondiale. Partendo dalle penalizzazioni cancellate e riassegnate, passando poi per una decisione dell’Uefa che potrebbe dare il definitivo colpo di grazia alle speranze dell’ambiente.

Juve fuori dalla Conference, da una parte ci sarebbe il rammarico, dall’altra anche un’ulteriore mossa per dare uno stacco con il passato e ripartire davvero da zero. Il settimo posto dei bianconeri potrebbe esser stato vano, stanno arrivando notizie che non inducono all’ottimismo da chi conosce molto bene l’ambiente.

Juve fuori per l’Uefa, i dettagli

La squalifica dell’Uefa per un anno dalle coppe si applicherebbe in caso di qualificazione, come per altro avvenuto. E non riguarderebbe la Champions, bensì qualunque competizione dove è stato strappato il pass. In questo caso, con i dieci punti di penalizzazione, la Juve ha raggiunto l’Europa minore, qualificandosi nella quasi neonata Conference League, l’unica coppa mai giocata (e vinta) dai bianconeri. Un inedito che però potrebbe non verificarsi, come riporta Luca Momblano su Juventibus: la Juve potrebbe essere esclusa.

Il tutto sarebbe avvenuto nelle ultime ore: “Mi è stato detto che il seattlement agreement con la Uefa è già saltato. Ci sono delle violazioni alla fonte che interrompono la validità di questo contratto”. Momblano poi fa un’ipotesi ancora più preoccupante per l’ambiente: “Se è così, l’ammenda prevista è di 50 milioni, mettiamo comunque il condizionale”. Situazione dunque da prendere con le molle in casa bianconera, giocare o non giocare una coppa europea ha il suo peso durante la stagione, diventando decisiva anche in ottica di calciomercato.

La Juve dovrà guardare bene anche al bilancio, un’eventuale multa da 50 milioni di euro farebbe decisamente discutere e mette in ginocchio le casse societarie, considerando come mancherebbe anche gli incassi della coppa europea. Non paragonabile alla Champions ma che, arrivando in fondo, riporterebbe quanto meno lustro e visibilità al marchio Juve. Una coppa del giovedì in cui poter far crescere i tanti giovani e, come già dimostrato dalla Fiorentina, può essere affrontata anche dosando le forze sino ad arrivare in finale.