Tacchi e scollatura esagerati: Claudia Ruggeri lascia senza fiato

Claudia Ruggeri coniuga come sempre eleganza e sensualità del migliore dei modi: uno scatto a dir poco sublime

Di fronte alle immagini condivise da Claudia Ruggeri con i suoi ammiratori del web, è sempre difficile trovare le parole adatte, per descriverne la classe super seducente. Il risultato, di certo, è mozzafiato ogni volta. Una abitudine da mantenere per i fan, anche se non soprattutto nel corso dell’estate.

Nel resto dell’anno, possiamo ammirarla nelle sue apparizioni in onda, ogni sera, nel programma Avanti un Altro di Canale 5. Un quiz show di grandissimo successo, condotto da Paolo Bonolis, e che ottiene sempre il gradimento totale da parte del pubblico, non soltanto perché le vicende del gioco sono in grado di appassionare i telespettatori. Ma anche perché la trasmissione viene allietata dalle tante bellezze che popolano il ‘minimondo’ e che danno senza ombra di dubbio una marcia in più al tutto. Davanti a tutte, svetta, inesorabile, la fantastica Claudia, con il suo fascino esplosivo.

Insignita del ruolo di Miss, a simboleggiare la sua classe infinita e impareggiabile, la 39enne romana, all’interno dello studio, illumina la scena e fa sempre battere forte il cuore. La pausa estiva della trasmissione non è stata certo una bella notizia, ma per tutti si è fatta largo l’immediata consolazione di poterla ammirare a breve sulle spiagge di tutta Italia mettendo in mostra una forma fisica smagliante.

Claudia Ruggeri, camicetta aperta e curve in vista: come sempre non delude i fan

Claudia, che ha raggiunto oltre un milione e 300 mila followers su Instagram, è diventata una vera e propria celebrità della community. E si sta già scatenando in uno scatto più bello dell’altro. Un campionario da favola, che non lascia indifferenti e che praticamente ogni giorno ci offre visioni da urlo.

Nel weekend appena trascorso, Claudia ha scelto di recarsi in Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più suggestivi di tutta Italia. A rubare la scena, non tanto e non solo gli scorci paesaggistici ineguagliabili della zona, ma soprattutto i suoi scatti da urlo. Seduta in terrazza, mette in mostra gambe perfette in posa, su tacchi altissimi, per non parlare della vertiginosa scollatura che risalta come non mai grazie alla giacca sapientemente aperta. Un vero e proprio capolavoro che fa incetta di like e strage di cuori. Come sempre, del resto.