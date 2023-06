Laura Cremaschi, che scollatura: la visione è piccante

Laura Cremaschi mette in risalto le proprie curve da sogno e suscita sempre un certo effetto nel cuore degli ammiratori

Nell’ennesima stagione di grande successo fatto registrare da Avanti un Altro in termini di pubblico e di ascolti, un ruolo da protagonista se lo è ritagliato, ma non c’erano dubbi in proposito, la splendida Laura Cremaschi.

La showgirl e modella lombarda, con il suo fascino e la sua eleganza, è una delle stelle di prima grandezza dello studio del quiz show di Canale 5. Il nome di scena de ‘la ragazza del web‘ è quanto mai azzeccato, visto che Laura ha effettivamente conquistato i social con la sua bellezza mozzafiato. Cosa che avveniva già prima della consacrazione nel programma condotto da Paolo Bonolis, ma adesso il suo volto è effettivamente riconoscibile in ogni dove.

E gli applausi per ogni sua apparizione, in onda o sui social, sono inevitabili. Per rivedere la 36enne in tv dovremo attendere la prossima stagione di Avanti un Altro. Ma i fan sanno bene come continuare a seguire la fantastica Laura, vale a dire su Instagram, dove è già una delle principali protagoniste estive. Oltre un milione di followers per lei e un seguito che promette di aumentare ulteriormente e a vista d’occhio, se gli scatti della bella stagione manterranno le premesse intraviste fin qui.

Laura Cremaschi, ‘balconata’ pazzesca: fan in delirio

Sempre in grandissima forma, Laura esibisce di continuo una silhouette sinuosa, incantevole e al tempo stesso maliziosa e provocante che non lascia scampo. Non soltanto in costume ci fa sognare ad occhi aperti e la prova arriva da quest’ultimo scatto, più che sufficiente ad alzare la temperatura ai livelli massimi.

In viaggio verso una destinazione ignota, in prima classe, Laura si pone davanti all’obiettivo con un look semplice ma di un certo impatto. E’ di prima classe anche la vertiginosa scollatura contenuta a fatica dal suo top scuro, un dettaglio che non può lasciare indifferenti i tanti ammiratori.

Che ricambiano infatti con il consueto tributo fatto di messaggi d’amore, like infiniti e complimenti a ripetizione. Pazzesca è dire poco, la ‘cremaschina’ colpisce ancora una volta dritta al cuore e non lascia scampo. E dire che siamo appena all’inizio dell’estate. Ciò che ci aspetta, con tutta evidenza, sarà davvero epico e indimenticabile.