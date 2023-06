35 milioni più bonus, Chiesa dice addio alla Juve

Il piano per la firma di Federico Chiesa: così la Juventus può davvero cedere l’ala durante il mercato estivo

La stagione si è conclusa e non senza polemiche e discussioni, la Juventus ha chiuso al settimo posto in classifica. Decisiva, in tal senso, la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze fittizie.

In ottica mercato la Juventus dovrà fare i conti con differenti situazioni spinose che, il prima possibile, andranno risolte in un modo o nell’altro. Tra queste c’è anche quella riguardante l’ex Fiorentina Federico Chiesa, giunto in quel di Torino nell’autunno 2020 e che adesso, tre anni dopo, potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’. Ma andiamo con ordine. Le considerazioni che la dirigenza juventina starebbe facendo ormai da mesi sull’attaccante classe 1997 sono molto chiare e abbracciano, inevitabilmente, gli aspetti di campo che hanno visto il figlio d’arte fare enorme fatica durante l’attuale stagione.

È vero, Chiesa si è fatto male ed il suo infortunio al ginocchio ha richiesto una ripresa lenta e delicata per evitare che vi fossero ricadute. Ma le prestazioni dell’ala genovese, in scadenza nel 2025 con la società di Torino, il più delle volte non hanno convinto. Al di là del gol che ha deciso l’ultimo match di Serie A contro l’Udinese, Chiesa è sembrato ancora col freno a meno tirato ed è anche per questo che l’ipotesi cessione immediata è tutto fuorchè da scartare.

Addio a Chiesa: un club ha già l’assegno pronto

Si è parlato a lungo delle tante società interessate all’ala campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini. Occhio alle big di Premier League, con Manchester United e Newcastle che stanno facendo più di un pensiero all’attaccante della Juventus. In caso di offerta da oltre 35-40 milioni di euro, i bianconeri potrebbero anche dire sì e lasciar partire definitivamente l’ex Fiorentina.

Ma attenzione, perchè in realtà il club in pole position per la firma di Chiesa in estate è un altro: il Bayern Monaco. I tedeschi hanno corteggiato la stella di Allegri per diverso tempo salvo poi rimandare ogni discorso direttamente all’estate che sta per arrivare. In questo caso, i bavaresi non farebbero quasi alcuna fatica a garantire alla Juventus 35 milioni di euro più bonus, strappando senza troppi problemi chiesa alla ‘Vecchia Signora’.

A Rummenigge Chiesa piace e pure molto. Il Bayern, poi, non dimentica nemmeno un altro nome dei bianconeri: quel Dusan Vlahovic che pare sempre più in rampa di lancio per lasciare Torino. Il serbo, tuttavia, in questo momento non è una prima scelta per la società campione di Germania.