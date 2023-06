Ultim’ora, contatto con Ancelotti: una Big italiana sogna in grande

Carlo Ancelotti contattato a sorpresa da una delle migliori squadre del campionato italiano. Si prospetta un clamoroso ritorno per il pluri-campione.

L’ultima stagione alla guida del Real Madrid non è stata così esaltante per Carlo Ancelotti. L’allenatore pluri-vincente ha sollevato soltanto un trofeo, ovvero la Coppa del Re, mentre nelle altre competizioni ha balbettato più del previsto.

Nettamente annichilito dal Barcellona in Liga e in Supercoppa spagnola. Sconfitto pesantemente dal Manchester City in semifinale di Champions League. Il Real Madrid non ha ottenuto gli stessi trionfi della stagione precedente, eppure Ancelotti viene considerato nella capitale un intoccabile.

Non solo il Real; anche in Italia c’è chi sogna un ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A, per provare a conquistare nuovi trofei e nuovi orizzonti internazionali. L’indiscrezione lanciata oggi dal Corriere dello Sport ha del clamoroso e conferma come uno dei maggiori club italiani abbia fatto un tentativo a sorpresa proprio con l’allenatore emiliano.

De Laurentiis ha chiamato Ancelotti: clamoroso tentativo per un ritorno al Napoli

Il retroscena sorprendente svelato dalla rassegna stampa odierna in Italia riguarda una squadra che Ancelotti ha già allenato in passato. Ovvero il Napoli, attuale campione d’Italia alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, che a Scudetto conquistato ha deciso di concludere l’avventura anzitempo prendendosi un anno sabbatico, il Napoli sta sondando il terreno per nuovi tecnici.

Aurelio De Laurentiis avrebbe personalmente chiamato anche Ancelotti, che ha già lavorato per gli azzurri dal 2018 al 2019. Un tentativo molto intrigante quello del patron del Napoli, che però non ha avuto seguito. Infatti Ancelotti ha risposto con la sua consueta cortesia all’imprenditore napoletano, rifiutando la proposta e confermando l’attuale intenzione: restare ancora un anno sulla panchina del Real Madrid e successivamente valutare il ritiro dal calcio professionistico.

Pare che Ancelotti non sia l’unico allenatore, chiamato da De Laurentiis e dal d.s. Giuntoli, che abbia rifiutato il Napoli in queste settimane, nonostante la grande stagione appena conclusasi da campioni della Serie A. Il Corriere dello sport parla di addirittura 4 grossi rifiuti che sicuramente dimostrano come la piazza di Napoli sia da un lato attraente, per il calore della gente, dall’altro piuttosto complicata.

La prima esperienza a Napoli di Ancelotti non andò affatto bene. De Laurentiis lo scelse per sostituire Maurizio Sarri e dare una dimensione più internazionale e vincente alla squadra. Ma dopo un buon secondo posto nella stagione 2018-2019, il suo Napoli partì malissimo nella stagione successiva e a dicembre Ancelotti venne esonerato senza troppi rimpianti.